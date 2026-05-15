Último plazo para renovar TNE: Conoce la fecha límite y cómo hacerlo

15 may. 2026 - 17:00 hrs.

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) hizo un llamado urgente a los estudiantes a completar la revalidación de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) a dos semanas del cierre del proceso y así mantener el acceso a tarifa rebajada o gratuita.

El director nacional del organismo, Fernando Peña, advirtió que quienes no realicen el trámite a tiempo deberán pagar pasaje adulto en el transporte público.

"Concluido ese plazo, quienes no hayan realizado la revalidación tecnológica o el pegado del sello 2026 van a tener que pagar tarifa adulta en el transporte público. Quienes queden en esta situación tendrán que ponerse al día realizando este trámite a la brevedad para continuar recibiendo su beneficio", sostuvo la autoridad.

¿Hasta cuándo se puede renovar la TNE?

El plazo para completar el proceso vence el 31 de mayo de 2026, fecha límite para mantener vigente el beneficio en todo el país.

La TNE es un beneficio dirigido a estudiantes desde educación básica hasta pregrado —e incluso en algunos casos de posgrado— que permite viajar gratis o pagar solo un tercio del pasaje, dependiendo del nivel educativo.

En esa línea, Peña destacó el impacto económico de la tarjeta en los hogares: "La TNE se traduce en un alivio concreto para el presupuesto familiar".

Para ahondar en este punto, la autoridad ejemplificó diciendo: "En la región de Valparaíso, donde el pasaje adulto cuesta $610 en el trayecto Valparaíso – Viña del Mar, los estudiantes de educación básica viajan gratis, mientras que los de media y educación superior pagan un tercio, es decir, $200. Considerando solo el trayecto de ida y vuelta diario, el ahorro asciende a $1.220 para escolares de básica y $820 para los de media y superior, cifras que al cabo del mes representan un aporte significativo para las familias", agregó.

¿Cómo revalidar la TNE?

Existen dos modalidades según el sistema de transporte:

Revalidación tecnológica (Región Metropolitana): se realiza insertando la tarjeta en los Tótem bip! disponibles en más de 270 estaciones de Metro y en algunos supermercados Líder. El mensaje "Pase extendido" confirma el trámite, el que es gratuito. En regiones con recaudo electrónico —Arica, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, O'Higgins, Ñuble, La Araucanía y Magallanes— este proceso es automático. Pegado del sello magenta 2026 (resto del país y transporte interurbano): se realiza en módulos habilitados en oficinas TNE, colegios, delegaciones presidenciales y universidades.

Conoce los costos y requisitos

El sello es gratuito para estudiantes de educación básica y media, mientras que para educación superior tiene un valor de $1.100.

En ambos casos, deben transcurrir 72 horas desde el pago antes de realizar el trámite, plazo en que la institución educativa valida la condición de alumno regular.

Las tarjetas dañadas o deterioradas deben ser repuestas en oficinas TNE. El trámite tiene un costo de $3.600 y requiere cédula de identidad, certificado de alumno regular vigente (con no más de 30 días) y comprobante de pago.

"La compra, venta o falsificación de sellos constituye delito y está sancionada con pena de presidio y multa de 11 a 15 UTM, además de la pérdida del beneficio. Los sellos incorporan tinte ultravioleta detectable bajo luz especial y un diseño que se quiebra ante cualquier manipulación, facilitando la detección de adulteraciones”, advierte Junaeb.