Presidente Kast arremete contra gobierno anterior en consejo RN: "No hay ninguna cifra donde puedan decir que lo hicieron bien"
¿Qué pasó?
Este sábado, el Presidente José Antonio Kast asistió al consejo general de Renovación Nacional (RN), instancia en la que realizó fuertes críticas en contra del gobierno del expresidente Gabriel Boric.
"Tenemos un norte claro, que es la calidad de vida de nuestros compatriotas. Necesitamos un Chile libre, ese Chile libre que estuvo en peligro cuando quisieron refundar Chile con un proyecto constitucional que nos terminó uniendo a todos para evitar que Chile cayera en esa ideología extrema que intentó imponer el gobierno anterior", partió diciendo Kast en su discurso.
Presidente Kast arremete contra el gobierno anterior
El Mandatario tuvo fuertes críticas para la administración del frenteamplista, asegurando que "cuando uno mira lo que nos dejaron, no hay ninguna cifra donde ellos puedan decir que lo hicieron bien, pero hoy día dan cátedra y es una cosa increíble (...). Hoy día pontifican. No se demoraron ni dos meses y ya están pontificando".Ir a la siguiente nota
"¿Podemos bajar aún más de lo que ellos dejaron al país? No hay más pisos en el subterráneo para bajar, si éramos una potencia en Sudamérica y nos dejaron destruidos", recalcó Kast.
El jefe de Estado elevó el tono y dijo: "Hoy día dicen que van a cortar los alimentos de la Junaeb, ¿dónde han visto algo así? Es increíble lo que son capaces de decir; eso es no conocer Chile, es no conocer lo que es la Junaeb. Pregúnteme por qué ocupamos una bala de plata en Junaeb, porque el desastre era total. Mire cómo funcionaba Junaeb, no eran capaces de entregar los útiles escolares hasta septiembre".
"Ustedes les quitaron los alimentos a los niños cuando pagaban colaciones de millones de pesos; ustedes se quedaban con la plata; hay algunos que no tienen vergüenza", agregó Kast en su alocución.
Por último, Kast ironizó sobre los encuentros en Barcelona en los que han participado exautoridades del gobierno anterior. "Se tienen que juntar ahora en Barcelona y dicen: ‘miren todo lo que logramos’. Bueno, vayan a cualquier liceo emblemático que dijeron que iban a defender y vean lo que pasó ahí", cerró.
