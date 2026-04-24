Lagos Weber emplaza a Kast por usar cita de su padre: "Para parafrasear a Lagos le faltan centenares de kilómetros"

24 abr. 2026 - 11:40 hrs.

¿Qué pasó?

En medio del debate por el proyecto de Plan de Reconstrucción impulsado por el Ejecutivo, y la discusión sobre su impacto económico y fiscal, han surgido cuestionamientos sobre el tono del debate político.

Fue en ese escenario que el senador Ricardo Lagos Weber abordó los dichos del Presidente José Antonio Kast, quien citó a su padre, el expresidente Ricardo Lagos, al señalar que: "La tarea número uno es crecer, todo lo demás es música".

En el programa Ahora Es Cuando de Radio Infinita, el parlamentario cuestionó la referencia a su padre y marcó distancia con sus dichos, señalando que "para parafrasear a Lagos le faltan centenares de kilómetros al Presidente Kast", aludiendo a que sus propuestas se alejan de las reformas impulsadas por su progenitor, el exmandatario Ricardo Lagos.

Lagos Weber marcó las diferencias

El senador cuestionó el uso de la frase atribuida a su padre y marcó diferencias con el enfoque del actual Gobierno, afirmando que el expresidente no habría actuado de la misma forma en materia económica.

En esa línea, destacó que bajo el mandato de su padre, Ricardo Lagos, se establecieron reglas de balance estructural, apuntando a que, en contraposición, el proyecto en discusión de la ley Miscelánea "claramente no ayuda a encontrarse a convergencia".

Además, criticó la decisión del Gobierno de retirar el apoyo a Michelle Bachelet en su postulación para convertirse en la próxima Secretaria General de la ONU, afirmando que Ricardo Lagos no habría tomado esa desición.

Destacó una diferencia en la forma de abordar la política exterior, diciendo: "Lo segundo, si van a parafrasear a Lagos, yo dificulto que Lagos le hubiera retirado el apoyo a un connacional, dos veces Presidenta de la República, a un cargo como el de Naciones Unidas".

[twitter]https://x.com/hashtag/SegundoPiso?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SegundoPiso | Ricardo Lagos Weber (PPD) responde a Kast por citar a su padre:



"Le faltan centenares de kilómetros al Presidente". pic.twitter.com/sbTvJDBkTc— Radio Infinita (@InfinitaFM)

Debate económico del proyecto impulsado por el Ejecutivo

Lagos Weber también planteó la necesidad de revisar el proyecto con mayor profundidad antes de adoptar decisiones, señalando que lo prudente es analizarlo junto a especialistas y considerar su impacto real en las cuentas fiscales.

En ese sentido, indicó que el crecimiento económico planteado como base del financiamiento ha sido cuestionado por economistas, calificándolo como un supuesto exigente y sujeto a incertidumbre.

Mientras avanza la discusión legislativa, el debate se mantiene centrado tanto en los contenidos del proyecto como en el tono de las intervenciones políticas, en un contexto donde el crecimiento y la sostenibilidad fiscal han sido los principales ejes de la conversación.

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