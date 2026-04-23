"Responsabilidad parental": Así es la iniciativa del Gobierno para fortalecer el rol de padres en la educación de sus hijos

23 abr. 2026 - 17:04 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, anunció avances significativos en un proyecto de ley que promete transformar la manera en que el Estado aborda la formación y responsabilidad de los menores de edad en Chile.

La iniciativa, detallada por el secretario de Estado, tiene un objetivo central: reforzar el rol educativo de los padres mediante un sistema de consecuencias claras y procedimientos judiciales que realmente funcionen en la práctica.

El fin de la "letra muerta" en el Código Civil

Actualmente, el Código Civil ya contempla normas sobre la responsabilidad de los padres por los actos de sus hijos. Sin embargo, en la práctica, estas disposiciones suelen ser ineficaces. La lentitud de los procesos civiles tradicionales hace que muchas familias y afectados desistan de buscar soluciones legales.

"Buscamos superar las limitaciones del sistema actual. La extensión de los procedimientos judiciales hoy actúa como una barrera para la justicia", señaló el ministro Rabat.

Para solucionar esto, el proyecto propone lo siguiente:

La creación de un régimen específico de responsabilidad parental que envíe una señal inequívoca a la sociedad sobre la importancia del acompañamiento.

La supervisión activa en la crianza.

Justicia de familia: La clave de la agilidad

Uno de los pilares de la reforma es el traslado de estas materias desde los tribunales civiles hacia la justicia de familia. Este cambio no es solo administrativo, sino estratégico, ya que permite:

Procedimientos más breves: Reducir drásticamente los tiempos de tramitación.

Intervención oportuna: Abordar los conflictos antes de que las conductas transgresoras se profundicen.

Efectividad: Facilitar que los afectados por actos de menores puedan acceder a indemnizaciones mediante procesos expeditos.

Un enfoque dual: Protección y Sanción

El nuevo sistema no busca ser exclusivamente punitivo, sino restaurativo y preventivo. El modelo propuesto permitirá a los jueces actuar en dos frentes simultáneos:

Medidas de protección: Implementar acciones inmediatas para resguardar el bienestar del niño, niña o adolescente (NNA).

Responsabilidad Infraccional: Aplicar sanciones a los padres que incumplan de manera flagrante sus deberes de cuidado y educación.

Además, se otorga a los magistrados la facultad de ordenar la participación de los progenitores en programas de habilidades parentales, asegurando que el sistema no solo exija responsabilidad, sino que brinde las herramientas necesarias para mejorar la dinámica familiar.

El objetivo: Corrección temprana y reparación

Para el Gobierno, la meta final es fortalecer el compromiso de las familias con el desarrollo de sus hijos. Al habilitar una intervención temprana, se busca corregir conductas antes de que escalen, promoviendo una cultura donde los padres sean actores principales en la reparación del daño causado a terceros.

Con esta reforma, el Ministerio de Justicia apuesta por un sistema donde la responsabilidad familiar deje de ser un concepto teórico y se convierta en una herramienta real para la convivencia social y el desarrollo integral de las nuevas generaciones.

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