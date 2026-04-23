"Es muy triste ver a Chile así": Jorge Alessandri lamenta la falta de crecimiento económico del país

23 abr. 2026 - 13:23 hrs.

¿Qué pasó?

Tras el ingreso del nuevo plan de Reconstrucción Nacional impuldado por del Ejecutivo, la iniciativa comenzó a ser tramitada en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados.

La propuesta busca abordar materias tributarias, de inversión y permisología, en lo que el Gobierno ha descrito como un escenario marcado por el bajo crecimiento y el aumento del desempleo, lo que fue comentado por Alessandri: "Es muy triste ver a Chile así".

En relación a esto, en conversación con Radio Infinita el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, se refirió al estado de la economía nacional, cuestionando su desempeño de los últimos años y destacando la urgencia de impulsar medidas que reactiven el crecimiento.

El parlamentario señaló que el proyecto llega en un momento clave para revertir el escenario actual.

Críticas al bajo crecimiento y urgencia de reactivación

En conversación con Juan Manuel Astorga, el parlamentario vinculó directamente la discusión del proyecto de Reconstrucción Nacional con el estancamiento económico del país, apuntando a cifras como el crecimiento por debajo del 2% y el aumento del desempleo, que en el trimestre de noviembre 2025 a enero de 2026 alcanzó un 8,3%.

En esa línea, Alessandri afirmó: “Yo me formé en política en un Chile que crecía el doble que el mundo. En un Chile que por 25 años crecía el 5%”, contrastando ese período con la situación actual.

Junto con ello, sostuvo que “si hubiéramos presentado una batería tan completa, tan robusta de apurar permisos, de eliminar burocracia, de hacer ciertos impuestos más competitivos en comparación con los países vecinos, evidentemente que Chile no habría caído a tener 840 mil personas cesantes”, enfatizando que las medidas llegan con retraso frente a la desaceleración económica.

El diputado también cuestionó políticas anteriores enfocadas en aumentar los impuestos, señalando que no lograron los resultados esperados: “Después de dos intentos fracasados con ideas de izquierda, yo digo el país se merece intentar algo distinto”, indicó Alessandri.

Además, advirtió sobre la pérdida de competitividad frente a otros países de la región, mencionando que inversionistas relevantes estarían optando por destinos como Perú, Brasil o Argentina. Respecto a este último país, expresó: "¿Cómo no va a ser frustrante que las grandes mineras empiecen a mirar a Argentina para sacar litio cuando nosotros tenemos el mejor litio de salmuera, que es más fácil de extraer?".

Según explicó, factores como la permisología y las regulaciones han incidido en que Chile deje de ser la opción prioritaria para grandes proyectos.

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