"No arriesga continuidad": Junaeb ratifica el Programa de Alimentación

27 abr. 2026 - 18:45 hrs.

¿Qué pasó?

El director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Fernando Peña, se reunió con representantes de las 12 federaciones de manipuladoras de alimentos de todo el país para compartir la información oficial sobre del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

El encuentro se dio luego de la polémica circular enviada a distintos ministerios, que incluía recomendaciones sobre eventuales recortes y la descontinuación de programas públicos, incluyendo el Programa de Alimentación Escolar.

¿Qué dijo la Junaeb?

Peña aclaró que "los alumnos beneficiarios del PAE seguirán recibiendo su alimentación de forma normal, sin interrupciones".

En ese sentido, recalcó que el Programa de Alimentación Escolar “no arriesga su continuidad” y destacó que “beneficia a casi un millón 600 mil estudiantes a diario, entregando casi cuatro millones de raciones en todo el país”.

Dipres aclara circular

El subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dipres, José Ignacio Llodrá, se refirió al tema durante un seminario en la Pontificia Universidad Católica, instancia en la que reconoció dificultades en la forma en que se transmitió el contenido del documento.

En ese contexto, explicó: “Siempre en todos los años, como se evalúan programas, se comunican una especie de marcos, pero en la misma circular se establecía y, de alguna manera, la palabra descontinuar es más bien reformular”.

En ese contexto, Llodrá reiteró: “Nadie dice que hay que eliminar programas, sino que pueden ejecutarse de otra manera para lograr el mismo objetivo”.

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