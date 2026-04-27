Vuelve la venta de barras de oro de la Casa de Moneda: Conoce cuánto cuestan y cuántas quedan disponibles
¿Qué pasó?
Desde enero que la Casa Moneda Chile retomó oficialmente la venta de barras de oro, las cuales ya se pueden comprar a través de su página web.
La empresa encargada de la fabricación de monedas, billetes de curso legal y especies valoradas, tiene disponible cuatro tipos de lingotes disponibles para que quienes quieran proteger y diversificar su dinero.
Las barras de oro a la venta
Todas las barras son de oro fino y de 24 quilates, mientras que una se trata de la edición limitada, la "Onza Condor".Ir a la siguiente nota
Cada pieza está envasada en forma individual en un blister transparente. Dicha cavidad está inserta en un plástico rígido del tamaño de una tarjeta de crédito y contiene diferentes medidas de seguridad que certifican la originalidad del producto.
La barra de oro menos pesada es la edición de 1/10 de Onza Troy, equivalente a 3,11g mínimo y su valor es de $624.990.
La segunda opción es el lingote de 1/4 de Onza Troy, equivalente a 7,77gr mínimo y su precio corresponde a $1.650.990.
En tercer lugar está la barra de 1 Onza Troy, equivalente a 31,1gr mínimo, el valor alcanza los $6.090.000.
Finalmente, está la Onza Cóndor, que pesa 1 Onza Troy y está elaborada con el más alto estándar de pureza. Tiene un diseño exclusivo que rinde homenaje al cóndor andino. Pesa 31,1gr mínimo y su valor es de $6.230.000.
¿Cuántas barras quedan disponibles?
En total quedan 42 lingotes disponibles, de los cuales 22 corresponden a la barra de 1/4 de Onza Troy y diez a la Onza Cóndor.
En tanto, quedan nueve de 1 Onza y sólo una barra de 1/10 onza.
¿Cómo comprar?
Para adquirir alguna de estas barras de oro, se debe acceder a la página web de la tienda oficial de la Casa de Moneda Chile. Hay que completar un formulario con los datos y el producto deseado. También, cuentan con un sistema de inscripción para recibir información anticipada en caso de la existencia de un nuevo lote o de futuras ventas.
Las ventas están sujetas a una cantidad de unidades por persona y no es posible hacer reservas con anticipación. Para mayor información, visita (el siguiente enlace).
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