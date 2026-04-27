Vuelve la venta de barras de oro de la Casa de Moneda: Conoce cuánto cuestan y cuántas quedan disponibles

27 abr. 2026 - 15:10 hrs.

¿Qué pasó?

Desde enero que la Casa Moneda Chile retomó oficialmente la venta de barras de oro, las cuales ya se pueden comprar a través de su página web.

La empresa encargada de la fabricación de monedas, billetes de curso legal y especies valoradas, tiene disponible cuatro tipos de lingotes disponibles para que quienes quieran proteger y diversificar su dinero.

Las barras de oro a la venta

Todas las barras son de oro fino y de 24 quilates, mientras que una se trata de la edición limitada, la "Onza Condor".

Cada pieza está envasada en forma individual en un blister transparente. Dicha cavidad está inserta en un plástico rígido del tamaño de una tarjeta de crédito y contiene diferentes medidas de seguridad que certifican la originalidad del producto.

La barra de oro menos pesada es la edición de 1/10 de Onza Troy, equivalente a 3,11g mínimo y su valor es de $624.990.

La segunda opción es el lingote de 1/4 de Onza Troy, equivalente a 7,77gr mínimo y su precio corresponde a $1.650.990.

En tercer lugar está la barra de 1 Onza Troy, equivalente a 31,1gr mínimo, el valor alcanza los $6.090.000.

Finalmente, está la Onza Cóndor, que pesa 1 Onza Troy y está elaborada con el más alto estándar de pureza. Tiene un diseño exclusivo que rinde homenaje al cóndor andino. Pesa 31,1gr mínimo y su valor es de $6.230.000.

¿Cuántas barras quedan disponibles?

En total quedan 42 lingotes disponibles, de los cuales 22 corresponden a la barra de 1/4 de Onza Troy y diez a la Onza Cóndor.

En tanto, quedan nueve de 1 Onza y sólo una barra de 1/10 onza.

¿Cómo comprar?

Para adquirir alguna de estas barras de oro, se debe acceder a la página web de la tienda oficial de la Casa de Moneda Chile. Hay que completar un formulario con los datos y el producto deseado. También, cuentan con un sistema de inscripción para recibir información anticipada en caso de la existencia de un nuevo lote o de futuras ventas.

Las ventas están sujetas a una cantidad de unidades por persona y no es posible hacer reservas con anticipación. Para mayor información, visita (el siguiente enlace).