Marca británica de jeans y chaquetas regresa a Chile tras años fuera: ¿Dónde estará ubicada?

24 abr. 2026 - 15:27 hrs.

¿Qué pasó?

La reconocida marca británica Topshop, famosa por su liderazgo en denim y por el fit de sus jeans, vuelve a Chile tras varios años fuera del mercado nacional. Su regreso se concretará de la mano de Paris, la marca de tiendas por departamento del grupo Cencosud.

Se trata del retorno de un ícono que marcó a toda una generación y que ahora busca retomar su posicionamiento entre consumidores que valoraban su propuesta y se identificaban con su estilo.

¿Dónde estará Topshop en Chile?

En esta nueva etapa, la llegada de Topshop contempla la apertura de corners permanentes en tiendas Paris de Santiago, incluyendo Cenco Portal La Dehesa, Cenco Costanera, Cenco Alto Las Condes y Parque Arauco.

Además, sus productos también estarán disponibles a través de la página web de Paris.

Jeans, chaquetas y una propuesta renovada

En términos de producto, la marca retomará categorías que definieron su posicionamiento en Chile, como sus tradicionales jeans y chaquetas, incorporando ajustes en diseño y propuesta para alinearse con las tendencias actuales.

El foco seguirá puesto en atributos altamente reconocidos por los consumidores, especialmente en denim, donde la marca destacó históricamente por su fit y por sus modelos icónicos.

La marca contará inicialmente con una presencia temporal, concebida como un espacio de reintroducción en el mercado local y de conexión con su comunidad.

Posteriormente, continuará con un circuito de activaciones en Cenco Alto Las Condes, incorporando nuevas experiencias asociadas.

"Traer de vuelta una marca que sigue siendo relevante"

“El regreso de Topshop responde a una escucha activa de nuestros clientes. Es una marca que, sistemáticamente, aparecía en nuestros estudios como una de las más valoradas y recordadas, especialmente por su propuesta en denim", señaló María Elena Montes, gerente División Vestuario Mujer de Paris.

"Vimos una oportunidad clara de reconectar con ese vínculo emocional y traer de vuelta una marca que sigue siendo relevante, hoy con una propuesta actualizada”, agregó.

Con este retorno, Topshop busca reinsertarse en el mercado local combinando su identidad histórica con una propuesta renovada, en un contexto donde las marcas con alto nivel de recordación vuelven a ganar relevancia entre los consumidores.