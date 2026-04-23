Plan de Reconstrucción Nacional: Dudas por impacto económico marcan primer debate en el Congreso

23 abr. 2026 - 21:35 hrs.

¿Qué pasó?

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados inició este jueves la discusión del proyecto de ley Plan de Reconstrucción Nacional enviado por el Gobierno, en una extensa primera sesión que se prolongó por más de cuatro horas y media y dejó múltiples dudas sobre su impacto fiscal y proyecciones.

El texto, presentado con suma urgencia legislativa, contempla una batería de medidas en materia tributaria, de empleo, regulación y permisos, inversión y gasto público. Además, se considera un componente de reconstrucción enfocado en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío.

"El proyecto tiene un impacto negativo en este período de Gobierno"

En la instancia, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció que la iniciativa tendrá efectos en las finanzas públicas en el corto y mediano plazo. "El proyecto efectivamente tiene un impacto negativo durante este período de Gobierno, y por eso estamos tomando medidas de ahorro fiscal", señaló.

El secretario de Estado también abordó las expectativas en materia laboral, aunque admitió límites. "El proyecto no puede garantizar nada. Lo que tenemos son estimaciones. Esperamos crear entre 600 mil y 650 mil empleos en cuatro años”, afirmó.

Cuestionamientos de la oposición

Desde la oposición surgieron cuestionamientos inmediatos. El diputado socialista Daniel Manouchehri criticó la falta de certezas. "No puede haber un proyecto sustentado en teorías o creencias, esto no puede ser un acto de fe", dijo.

En la misma línea, el diputado independiente Carlos Bianchi puso en duda las proyecciones del Ejecutivo. "Nada dice que esto efectivamente va a ser así", advirtió.

Pese a las críticas, el Gobierno busca avanzar con rapidez en la tramitación. La meta es votar el proyecto en la Cámara durante la semana del 21 de mayo y despacharlo del Senado en junio.

Desde el oficialismo y la oposición anticipan jornadas intensas. "Si hay que sesionar en semana distrital o el sábado, lo vamos a hacer”, sostuvo la diputada UDI Flor Weisse.

Sin embargo, habrá una pausa temporal durante la semana distrital. El presidente de la comisión, Agustín Romero, explicó que se espera que los interesados revisen el texto antes de exponer.

En paralelo, el Ejecutivo continúa las gestiones para asegurar apoyos. Aún no cuenta con los votos suficientes, en un escenario abierto donde acuerdos de última hora podrían resultar decisivos.