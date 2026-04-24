Hijo mayor de Horst Paulmann toma el control de Cencosud y asume la presidencia del holding fundado por su padre

24 abr. 2026 - 10:59 hrs.

¿Qué pasó?

Uno de los mayores conglomerados minoristas de América Latina, Cencosud, anunció que Manfred Paulmann Koepfer, hijo mayor del fallecido empresario germano-chileno Horst Paulmann, presidirá la compañía a partir de este viernes 24 de abril.

La noticia fue dada a conocer tras dos hechos esenciales publicados ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Deja la filial inmobiliaria para liderar la compañía

De acuerdo con lo informado por Diario Financiero, el primero de ellos da cuenta de la renuncia de Manfred Paulmann a la presidencia de Cencosud Shopping, la filial inmobiliaria de Cencosud, aunque mantendrá su cargo como director de la sociedad detrás de la marca Cenco Malls.

Sin embargo, un segundo hecho esencial informado ante la CMF confirmó un cambio mayor dentro del holding: el hijo mayor de Horst Paulmann asumirá la presidencia de una de las compañías más relevantes para Chile y América Latina.

Manfred Paulmann es director de Cencosud desde el 31 de julio de 2021 y, según explicó la cadena, posee “un profundo conocimiento del negocio y de los desafíos estructurales del retail en los mercados donde la compañía opera”.

"Asumo esta responsabilidad con una mirada de largo plazo"

En relación con su nuevo cargo en la empresa fundada por su padre, el nuevo líder de Cencosud aseguró ver con optimismo el futuro de la compañía.

"Asumo esta responsabilidad con una mirada de largo plazo, enfocado en dar continuidad a la estrategia y en seguir impulsando una agenda disciplinada de innovación y adaptación, que permita a Cencosud fortalecer sus capacidades y enfrentar con solidez los desafíos de un entorno cada vez más competitivo y exigente", señaló.

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