Presidente Kast arremete contra la oposición por polémica de recortes en Hacienda: "Nos dejaron destruidos"

27 abr. 2026 - 06:45 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de la polémica por el oficio de Hacienda que proponía recortar más de 140 programas, incluidos algunos vinculados a la alimentación escolar, el presidente José Antonio Kast respondió con dureza a la oposición y defendió la postura del Ejecutivo.

Durante una encendida alocución, el mandatario acusó a sus adversarios políticos de haber perjudicado a los niños en administraciones anteriores y aseguró que no existen cifras que respalden una buena evaluación del gobierno de Gabriel Boric.

Kast retoma tono de campaña en medio de la controversia

“No hay ninguna cifra donde ellos puedan decir que lo hicieron bien. Como que no hubiesen hecho nada, un detalle hacen un escándalo, otro detalle hacen un escándalo. Éramos una potencia en Sudamérica y nos dejaron destruidos. Ustedes se quedaban con la plata”, afirmó.

Mientras era aplaudido por militantes y dirigentes de Renovación Nacional, Kast protagonizó una intervención marcada por un tono confrontacional que recordó su etapa de campaña presidencial.

La intensidad de su discurso fue tal que incluso él mismo debió frenarse. “No sigo para no entusiasmarme más”, comentó.

El sábado no fue un día cualquiera para el mandatario, ya que arrastraba la polémica surgida durante la semana tras conocerse un oficio del Ministerio de Hacienda publicado por La Tercera.

El documento incluía, entre otros ajustes presupuestarios, la sugerencia de poner fin a programas de alimentación del Ministerio de Educación, lo que generó una fuerte reacción política.

Sobre esa acusación, Kast respondió: “Hoy día, claro, dicen, van a cortar los alimentos de las Junaeb, ¿dónde han visto algo así? ¿Ah? Pero si es increíble lo que son capaces de decir, ustedes les quitaron los alimentos a los niños cuando pagaban colaciones a no sé cuántos millones de pesos un desayuno”.

Mandatario cuestiona el desempeño del gobierno saliente

Por otro lado, el mandatario volvió a cuestionar el desempeño del gobierno anterior en distintas áreas clave.

“¿Cómo le fue en el tema del empleo? Un desastre. ¿Cómo le fue en el tema del crecimiento? Un desastre. ¿Cómo le fue en el tema de educación? Un desastre. ¿Cómo le fue en el tema de salud? Un desastre. Y hoy día pontifican, no se demoraron ni dos meses y ya están pontificando”.

Además, defendió uno de los proyectos centrales de su administración: la ley de reconstrucción nacional.

“Y vuelven con el típico eslogan, no, esta reforma es para los ricos, pero perdón si los únicos que se hicieron ricos fueron algunos de los amigos de ellos. Y digamos las cosas por su nombre”.

"Creo que fue una desinteligencia"

Desde la oposición cuestionaron tanto el contenido del oficio como la forma en que fue presentado públicamente.

“No logro entender la frase, más bien yo me imagino que tiene que ver con la posibilidad de reaccionar y salir al paso frente a lo que yo creo que fue una desinteligencia que debe haber mandado públicamente un documento con suprimir líneas tan importantes como la alimentación escolar, o incluso subvenciones que son legales”, señaló el exministro de Educación Nicolás Cataldo.

Hacienda aclaró que no existe una decisión definitiva

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, debió salir a aclarar el viernes que no existe una determinación final respecto de esos programas y que el oficio corresponde a un procedimiento habitual de revisión del gasto público.

“Eso tengo que corregirlo, porque lo único que se ha enviado es un oficio, y es un oficio que se envía en el contexto de las correcciones de gasto que siempre hay que hacer. Y en ese oficio lo que estamos diciendo siempre es que mire estos son los programas que se evaluaron mal”, indicó.