Presidente Kast en homenaje a mártires de Arauco: "Que la justicia siempre le gane a la delincuencia"

26 abr. 2026 - 13:12 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast se desplazó este domingo hasta la comuna de Los Álamos, provincia de Arauco, región del Biobío, para encabezar la ceremonia que se realizó en memoria de los mártires de Carabineros: Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vida, asesinados hace dos años en Cañete.

Luego de una actividad en la que se homenajeó a los fallecidos policías, el Mandatario se dirigió a los presentes y entregó sentidas palabras.

¿Qué dijo el Presidente Kast?

En el homenaje estuvieron presentes el Fiscal Nacional, Ángel Valencia; el general director de Carabineros, Marcelo Araya; los ministros de Seguridad y Segpres, Trinidad Steinert y José García Ruminot, respectivamente, entre otras autoridades.

"Es muy relevante que Chile sepa que estamos acá (...). Hoy día podemos decir que se ha hecho justicia; eso no devuelve, pero hay que dar una señal clara a la nación de que estos crímenes no quedan impunes", partió diciendo el jefe de Estado.

Respecto al asesinato de los tres funcionarios, Kast enfatizó que "su muerte violenta estremeció a Chile entero (...). Hoy vuelvo a reiterar mi reconocimiento y el de todos los chilenos a esta noble institución. Estamos aquí para apoyar y comprometer nuestro apoyo."

"No olvidemos nunca la mirada de esos héroes, que representan muy bien a cada Carabinero de Chile. Les agradezco a cada uno de ustedes por el noble servicio que realizan a nuestra patria", agregó el Mandatario en la ceremonia.

Por último, Kast dijo: "Carlos, Misael y Sergio, nuestra memoria los mantendrá vivos para que la justicia siempre le gane a la delincuencia, para que la unidad le gane a la división, y así la voluntad de aquellos que queremos un Chile más justo, seguro y humano, le gane siempre al odio que se ve reflejado en las personas que atentaron y asesinaron a nuestros Carabineros".

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