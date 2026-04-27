Ley 40 Horas: ¿Cuándo es la próxima reducción de la jornada laboral?

27 abr. 2026 - 07:00 hrs.

La reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales ya es una realidad con la Ley 40 Horas, una medida legal que busca equilibrar el descanso familiar sin perjudicar la productividad de las empresas.

Con la implementación de esta nueva fase obligatoria, los empleadores tienen el estricto deber de ajustar los horarios de sus equipos, así como prepararse para cumplir con el último requisito de esta normativa en 2028.

¿Cuándo volverá a reducirse la jornada con la Ley 40 Horas?

De acuerdo a ChileAtiende, tras el reciente hito que fijó el nuevo límite máximo en 42 horas, el proceso de disminución siguiente ocurrirá el 26 de abril de 2028.

Ese día, la jornada laboral en todo Chile alcanzará finalmente el objetivo central del proyecto: las 40 horas semanales.

¿Qué pasa con el sector público bajo la Ley 40 Horas?

Esta normativa es exclusiva para trabajadores regidos por el Código del Trabajo, al tratarse únicamente de una modificación a dicha normativa que rige las relaciones laborales del sector privado y a las trabajadoras de casa particular.

Por lo tanto, esta reducción de jornada no aplica para funcionarios públicos, a quienes regula el Estatuto Administrativo. Tampoco es aplicable para trabajadores independientes que prestan servicios mediante la emisión de boletas de honorarios.

¿Qué pasa si soy progenitor o tutor de un menor de edad?

La legislación contempla una medida especial para madre, padre o cuidador legal de un niño o niña menor de 12 años: puede solicitar la adecuación de tu jornada a través del sistema de bandas horarias.

Este beneficio permite iniciar la jornada una hora antes o después del horario de entrada, modificando así el horario de salida. El empleador no puede negarse a esta solicitud, a menos que demuestre que es imposible aceptarlo por el tipo de labor.

¿Mi sueldo bajará con la Ley 40 Horas?

La normativa prohíbe la reducción de las remuneraciones mensuales por la disminución del horario laboral, ya que el fin de esta ley es mejorar la calidad de vida de las personas sin que esto afecte su sustento económico.

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