Vacaciones de invierno: ¿Cuándo salen de descanso los escolares y cuántas semanas tienen?

26 abr. 2026 - 15:00 hrs.

Pese a que recién está por terminar el segundo mes del año escolar 2026, muchos estudiantes del país ya se preguntan cuándo podrán disfrutar nuevamente de unos días de descanso gracias a sus vacaciones de invierno.

Para alegría de muchos, este receso escolar en la zona central está más pronto de llegar de lo que se cree, ya que una vez más estas vacaciones se adelantaron para evitar el mayor peak de enfermedades respiratorias.

Sin embargo, hay que considerar que las vacaciones no se aplican por igual en todas las regiones, ya que en algunas su extensión es mucho mayor o sus fechas de inicio varían por algunas semanas.

¿Cuándo parten las vacaciones de invierno?

De acuerdo al calendario escolar 2026 publicado por el Ministerio de Educación (Mineduc), desde Atacama hasta Los Ríos, las vacaciones de invierno comenzarán el lunes 22 de junio y finalizarán el viernes 3 de julio, con un retorno el lunes 6 de julio tras dos semanas de descanso.

En las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, el receso invernal iniciará el lunes 13 de julio y se extenderá hasta el viernes 24 de julio, retornando a las aulas tras dos semanas el día lunes 27 de julio.

En Antofagasta y Los Lagos también tendrán dos semanas de vacaciones que se extenderán entre el lunes 6 y el viernes 17 de julio, para así volver a clases el día lunes 20 de julio.

Finalmente, "en atención a las particularidades territoriales y climáticas", las regiones de Aysén y Magallanes tendrán tres semanas de descanso entre el lunes 29 de junio y el viernes 17 de julio, volviendo a clases el lunes 20 de julio.

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