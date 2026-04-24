Subsidio al Sueldo Mínimo: ¿Quiénes pueden acceder?

24 abr. 2026 - 20:00 hrs.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) habilitó la plataforma para que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder al Subsidio al Sueldo Mínimo, un beneficio económico que busca apoyar el cumplimiento salarial de los trabajadores del país.

Este apoyo temporal del Estado entregará pagos en dos ocasiones para aliviar la carga financiera de los empleadores, siempre que reúnan las condiciones establecidas.

¿Quiénes pueden optar al Subsidio al Sueldo Mínimo?

Según el SII, este beneficio está dirigido exclusivamente para personas jurídicas sin fines de lucro y comunidades, y para empresas y cooperativas de menor tamaño. Estas últimas deben cumplir con lo siguiente:

Ser personas naturales o jurídicas.

Haber informado inicio de actividades en Primera Categoría ante el SII al 31 de diciembre de 2025.

Contar con ingresos anuales por ventas y servicios del giro superiores a 0,01 UF e inferiores a 100.000 UF.

¿Cuándo se paga el Subsidio al Sueldo Mínimo?

El dinero será depositado por la Tesorería General de la República (TGR) en dos cuotas durante este año: la primera en el mes de mayo y la segunda en agosto.

El monto de la segunda cuota puede variar conforme al “factor de empleo”, que ajusta el valor dependiendo de si la empresa aumentó o disminuyó su nómina en los primeros meses de 2026, en comparación con su mes base de 2025.

¿Cuál es el monto del Subsidio al Sueldo Mínimo?

El aporte se calcula multiplicando una base de dinero por cada trabajador que reciba el ingreso mínimo. El valor asignado por trabajador depende de la antigüedad del negocio:

Recibe $9.500 mensuales por cada trabajador: si la empresa inició actividades hasta el 30 de abril de 2025.

si la empresa inició actividades hasta el 30 de abril de 2025. Recibe $3.150 mensuales por trabajador: si la empresa inició actividades entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2025.

Cabe recordar que el Estado subsidiará hasta un límite de 200 trabajadores por empresa, por lo que los empleados que superen esa cifra no entrarán en el cálculo.

¿Cómo se postula al Subsidio al Sueldo Mínimo?

El jueves 30 de abril termina el plazo para enviar la solicitud, a través del portal del SII (pulsa aquí) con la clave tributaria o la Clave Única.

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