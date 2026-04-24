Subsidio de vivienda DS1: ¿Cuándo será el llamado a postular?

24 abr. 2026 - 10:00 hrs.

El Subsidio DS1 para sectores medios es una de las ayudas más esperadas por las familias que buscan adquirir su primera vivienda, ya que es un beneficio que complementa el ahorro propio con un aporte estatal para comprar una casa nueva o usada.

El Ministerio de Vivienda ya confirmó que los llamados a postular iniciarán a mediados de este año, por lo que es vital cumplir con el ahorro mínimo, la calificación socioeconómica y el resto de requisitos para poder participar con éxito.

¿Cuándo es el llamado del Subsidio de vivienda DS1?

De acuerdo al comunicado del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), las familias podrán enviar su postulación durante el mes de mayo de 2026, con información de ahorro acreditado al 30 de abril.

Posteriormente, el segundo llamado se realizará en noviembre del mismo año, con información de ahorro acreditada al 30 de octubre.

¿Cuáles son los requisitos para postular al Subsidio DS1?

Al momento de enviar la solicitud de acceso, el postulante debe reunir las siguientes condiciones:

Tener 18 años de edad o más.

Contar con cédula nacional de identidad vigente.

Si es extranjero, debe tener la cédula para extranjeros con residencia definitiva vigente. Una fotocopia de esta deberá ser presentada en la postulación. La vigencia de la residencia será verificada por el Servicio Nacional de Migraciones.

Acreditar una cuenta de ahorro para la vivienda con una antigüedad mínima de 12 meses.

Acreditar que el ahorro exigido esté depositado en la cuenta para la vivienda, a más tardar el último día del mes anterior a la postulación. A partir de esa fecha no deberá efectuar giros en la cuenta.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH).

Si se postula colectivamente, el grupo debe tener un mínimo de 10 integrantes, postular a través de una Entidad Patrocinante y contar con un proyecto habitacional aprobado por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).

Si postula al Tramo 1, debe pertenecer al 60% más vulnerable y tener un ahorro de al menos 30 UF.

Si postula al Tramo 2, debe estar dentro del 80% más vulnerable y tener un ahorro mínimo de 40 UF.

Si postula al Tramo 3, debe tener un ahorro de al menos 80 UF, estar inscrito en el RSH y cumplir con el tope de ingresos requerido.

Los mayores de 60 años que postulen pueden tener una calificación socioeconómica de hasta el 90% más vulnerable.

¿Cuánto paga el Subsidio DS1?

El monto máximo puede variar conforme al tramo en que postula la familia, así como la ubicación de la vivienda:

Tramo 1: paga hasta 750 UF para ayudar en la compra de una vivienda de hasta 1.200 UF, según su ubicación.

paga hasta 750 UF para ayudar en la compra de una vivienda de hasta 1.200 UF, según su ubicación. Tramo 2: entrega hasta 700 UF para viviendas de hasta 1.800 UF, conforme a dónde esté ubicado el inmueble a comprar.

entrega hasta 700 UF para viviendas de hasta 1.800 UF, conforme a dónde esté ubicado el inmueble a comprar. Tramo 3: la familia puede recibir hasta 550 UF para comprar una vivienda de hasta 2.600, según el lugar donde se ubique.

¿Cómo se postula al Subsidio DS1?

Si una familia planea enviar su postulación, tendrá que tramitarla se la siguiente manera:

Abrir una cuenta de ahorro para la vivienda y depositar el ahorro mínimo correspondiente.

Informarse y solicitar orientación sobre los programas del Minvu, así como consultar por las fechas de postulación.

Conocer el porcentaje de calificación socioeconómica en el Registro Social de Hogares.

Ingresar al sitio web del Minvu (pulsa aquí) y acceder al portal de postulación con la Clave Única, para completar y enviar el formulario.

También se puede postular en las Oficinas de Atención Presencial del Serviu o en las instituciones públicas habilitadas, reservando un día y lugar en el sitio web del Minvu o llamando a Minvu Aló.

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