Subsidio Unificado del Empleo: ¿Cuáles son los requisitos clave?

07 abr. 2026 - 14:00 hrs.

El Subsidio Unificado al Empleo (SUE) es una iniciativa del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en conjunto con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

Según Sence, esta reforma estructural apuesta a la modernización y simplificación de los subsidios estatales al empleo.

El SUE integrará los subsidios al empleo previos en un solo programa. Los grupos prioritarios con baja inserción laboral que se cubrirán son jóvenes, mujeres, personas mayores y personas con discapacidad.

¿Cuáles son los requisitos clave del SUE?

Los requisitos para acceder al Subsidio Unificado del Empleo son los siguientes:

Ser trabajador/a dependiente , regido por el Código del Trabajo, o trabajador/a independiente con cotizaciones al día.

, regido por el Código del Trabajo, o trabajador/a independiente con cotizaciones al día. Estar bajo el 40% del Registro Social de Hogares (RSH) para todas las líneas, excepto personas con discapacidad, el primer año. Luego de ese año, el parámetro podría ser flexible para todos o para algunos de los grupos.

del Registro Social de Hogares (RSH) para todas las líneas, excepto personas con discapacidad, el primer año. Luego de ese año, el parámetro podría ser flexible para todos o para algunos de los grupos. Tener una renta bruta mensual igual o inferior a 2,25 ingresos mínimos.

ingresos mínimos. Acreditar mínimo 6 meses de desempleo continuo u 8 meses discontinuos en los últimos 18 meses.

u 8 meses discontinuos en los últimos 18 meses. Para empleadores: nueva relación laboral con máximo 3 meses de antigüedad.

nueva relación laboral con máximo 3 meses de antigüedad. Un subsidio pro-Pyme y pro-inclusión.

¿Cuándo se podrá acceder?

Se estima que el acceso a SUE estará operativo en 2026, mediante solicitud directa y con una duración de 12 meses, para fomentar la experiencia formal en el primer año de empleo.

El informe oficial sostiene que el propósito es ampliar la cobertura, mejorar la eficiencia y facilitar el acceso a estos recursos sociales, por parte de trabajadores y empleadores.

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