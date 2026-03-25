Subsidio Unificado al Empleo: este es el monto máximo que podrías recibir

25 mar. 2026 - 10:00 hrs.

El gobierno chileno presentó al Congreso el proyecto del Subsidio Unificado al Empleo, un beneficio que integrará distintas ayudas estatales en una sola, facilitando la entrega de los aportes y mejorando la eficiencia del gasto a nivel nacional.

Esta herramienta priorizará la inserción de jóvenes, mujeres, adultos mayores y ciudadanos con discapacidad, quienes podrán acceder a ella mediante solicitud directa. Su duración será de 12 meses y se enfocará en impulsar el mercado laboral formal.

Monto máximo del Subsidio Unificado al Empleo

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) indica que es un aporte destinado a empleadores y trabajadores, quienes podrán obtener hasta $185.000 mensuales.

Requisitos para obtener el Subsidio Unificado al Empleo

Para acceder a este beneficio, será necesario que el cumplimiento de las siguientes condiciones:

Ser trabajador dependiente regido por el Código del Trabajo o trabajador independiente con cotizaciones al día.

El primer año será necesario pertenecer al tramo de hasta el 40% del Registro Social de Hogares (no aplica para personas con discapacidad). Luego de ese año, será un parámetro flexible que puede cambiar para todos los beneficiarios o algunos.

Tener una renta bruta mensual equivalente a 2,25 ingresos mínimos o menos.

Acreditar al menos seis meses continuos de desempleo u ocho meses discontinuos en los últimos 18 meses.

Tener una nueva relación laboral con máximo 3 meses de antigüedad. Solo aplica para empleadores.

Todo sobre Subsidios