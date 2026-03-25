Subsidio Unificado al Empleo: este es el monto máximo que podrías recibir
- Por Meganoticias
El gobierno chileno presentó al Congreso el proyecto del Subsidio Unificado al Empleo, un beneficio que integrará distintas ayudas estatales en una sola, facilitando la entrega de los aportes y mejorando la eficiencia del gasto a nivel nacional.
Esta herramienta priorizará la inserción de jóvenes, mujeres, adultos mayores y ciudadanos con discapacidad, quienes podrán acceder a ella mediante solicitud directa. Su duración será de 12 meses y se enfocará en impulsar el mercado laboral formal.
Monto máximo del Subsidio Unificado al Empleo
El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) indica que es un aporte destinado a empleadores y trabajadores, quienes podrán obtener hasta $185.000 mensuales.Ir a la siguiente nota
Requisitos para obtener el Subsidio Unificado al Empleo
Para acceder a este beneficio, será necesario que el cumplimiento de las siguientes condiciones:
- Ser trabajador dependiente regido por el Código del Trabajo o trabajador independiente con cotizaciones al día.
- El primer año será necesario pertenecer al tramo de hasta el 40% del Registro Social de Hogares (no aplica para personas con discapacidad). Luego de ese año, será un parámetro flexible que puede cambiar para todos los beneficiarios o algunos.
- Tener una renta bruta mensual equivalente a 2,25 ingresos mínimos o menos.
- Acreditar al menos seis meses continuos de desempleo u ocho meses discontinuos en los últimos 18 meses.
- Tener una nueva relación laboral con máximo 3 meses de antigüedad. Solo aplica para empleadores.