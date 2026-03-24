Subsidio de Calefacción: Revisa si te corresponde el beneficio este 2026

24 mar. 2026 - 08:00 hrs.

El Subsidio de Calefacción ayuda a abaratar los costos de servicios asociados a este concepto durante la temporada invernal.

Según la Ventanilla Única Social, por este apoyo gubernamental se otorga un valor de $100.000 por hogar.

No es necesario postularse para su adquisición, pues se adjudica automáticamente a los hogares más vulnerables de la Región de Aysén.

¿Cómo saber si te corresponde el beneficio este 2026?

Para saber si una persona es beneficiaria del subsidio de calefacción, debe hacer la consulta por medio del siguiente enlace.

Una vez dentro del sitio web oficial del beneficio, se debe ingresar el RUN, la fecha de nacimiento y pulsar “consultar”.

Como resultado del trámite, se podrá conocer si se es beneficiario de este subsidio.

Requisitos para acceder

Además de consultar, es prudente saber cuáles son los requisitos para acceder a esta ayuda gubernamental. El principal requerimiento es pertenecer al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares.

Sin embargo, hay ciertas valoraciones especiales que generan prioridad. Entre ellas se encuentran :

Participar del Subsistema de Promoción y Protección Social “Seguridades y Oportunidades”.

Tener en el hogar a algún participante del programa de Sistema Nacional de Cuidados.

Tener en su hogar y/o grupo familiar al menos una persona en situación de dependencia moderada o severa, o inscrita en el Registro Nacional de Discapacidad.

o inscrita en el Registro Nacional de Discapacidad. Tener en su hogar y/o grupo familiar al menos un niño, niña o adolescente.

Haber en su hogar y/o grupo familiar al menos una persona adulta mayor.

Familias con mujeres jefas de hogar.

Todo sobre Subsidios