Subsidio Familiar: Estos son los causantes para recibir el aporte monetario

23 mar. 2026 - 12:00 hrs.

El Estado entrega múltiples beneficios para respaldar a los hogares de menores ingresos, como el Subsidio Familiar para personas dentro del 60% más vulnerable y que no puedan mantener a sus cargas (causantes).

Consiste en un alivio económico de $22.007 por cada carga acreditada, enfocado para madres, padres, tutores y embarazadas, quienes lo reciben bajo condiciones específicas.

¿Por cuáles causantes se puede recibir el Subsidio Familiar?

De acuerdo a ChileAtiende, un beneficiario puede cobrar a nombre de una persona menor de 18 años o con discapacidad (de cualquier edad). El causante debe cumplir con lo siguiente:

Si tiene menos de ocho años: deben participar en los programas de salud establecidos por el Ministerio de Salud (MINSAL) para la atención infantil.

deben participar en los programas de salud establecidos por el Ministerio de Salud (MINSAL) para la atención infantil. Si tiene más de seis años: tienen que acreditar que son alumnos regulares de enseñanza básica, media, superior o equivalente en establecimientos reconocidos por el Estado. No aplica para personas con discapacidad.

¿Cómo solicitar el Subsidio Familiar?

El trámite se realiza en la municipalidad correspondiente al domicilio, donde se deben presentar:

Certificado de nacimiento del niño o adolescente causante.

Fotocopia del carné de control de niño sano, si tiene menos de seis años.

Certificado de alumno regular, si es mayor de seis y menor de 18 años.

Declaración de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) para acreditar la condición de discapacidad intelectual o física, si corresponde.

Documento que acredite tu calidad de persona guardadora o cuidadora de un niño, niña o adolescente, si corresponde.

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