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Subsidio Familiar: Estos son los causantes para recibir el aporte monetario

El Estado entrega múltiples beneficios para respaldar a los hogares de menores ingresos, como el Subsidio Familiar para personas dentro del 60% más vulnerable y que no puedan mantener a sus cargas (causantes).

Consiste en un alivio económico de $22.007 por cada carga acreditada, enfocado para madres, padres, tutores y embarazadas, quienes lo reciben bajo condiciones específicas.

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¿Por cuáles causantes se puede recibir el Subsidio Familiar?

De acuerdo a ChileAtiende, un beneficiario puede cobrar a nombre de una persona menor de 18 años o con discapacidad (de cualquier edad). El causante debe cumplir con lo siguiente:

  • Si tiene menos de ocho años: deben participar en los programas de salud establecidos por el Ministerio de Salud (MINSAL) para la atención infantil.
  • Si tiene más de seis años: tienen que acreditar que son alumnos regulares de enseñanza básica, media, superior o equivalente en establecimientos reconocidos por el Estado. No aplica para personas con discapacidad.
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¿Cómo solicitar el Subsidio Familiar?

El trámite se realiza en la municipalidad correspondiente al domicilio, donde se deben presentar:

  • Certificado de nacimiento del niño o adolescente causante.
  • Fotocopia del carné de control de niño sano, si tiene menos de seis años.
  • Certificado de alumno regular, si es mayor de seis y menor de 18 años.
  • Declaración de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) para acreditar la condición de discapacidad intelectual o física, si corresponde.
  • Documento que acredite tu calidad de persona guardadora o cuidadora de un niño, niña o adolescente, si corresponde.

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