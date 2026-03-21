Subsidio DS120: ¿En qué regiones se puede utilizar?

21 mar. 2026 - 15:00 hrs.

El subsidio habitacional DS120 es un programa que permite acceder a la oferta privada de viviendas nuevas o usadas de hasta 2.000 UF y 2.200 UF.

Este acceso a la vivienda se hace a través de una sociedad inmobiliaria de leasing habitacional con la cual se celebra un contrato de arrendamiento con promesa de compraventa.

¿En qué regiones se puede utilizar el DS120?

El subsidio de leasing habitacional DS120 está dirigido a personas que pueden pagar un arriendo, pero que no tienen capacidad de generar ahorro suficiente para postular a otros sistemas de subsidio habitacional.

Sin embargo, este subsidio no es a nivel nacional, ya que solo está destinado a los habitantes de las regiones del extremo norte y sur del país: Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Aysén, Magallanes y provincia de Chiloé.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Para acceder al subsidio DS120 debes cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de edad .

. Estar inscrito en el Registro Único de Inscritos del Serviu. El interesado no puede tener más de una inscripción en el registro.

del Serviu. El interesado no puede tener más de una inscripción en el registro. No ser propietarios de una vivienda (postulante y cónyuge).

de una vivienda (postulante y cónyuge). No haber sido beneficiados anteriormente con vivienda o subsidio habitacional proporcionado por el Estado o las municipalidades (postulante y cónyuge).

con vivienda o subsidio habitacional proporcionado por el Estado o las municipalidades (postulante y cónyuge). Ser titular de una Cuenta de Ahorro para Arrendamiento de Viviendas con Promesa de Compraventa (cuenta ahorro "Leasing Habitacional"), el postulante o el cónyuge.

(cuenta ahorro "Leasing Habitacional"), el postulante o el cónyuge. No tener suscrito más de un contrato de arrendamiento con promesa de compraventa con una o más sociedades inmobiliarias (postulante o cónyuge).

de arrendamiento con promesa de compraventa con una o más sociedades inmobiliarias (postulante o cónyuge). No podrán inscribirse ambos cónyuges separadamente.

Las postulaciones para este subsidio están abiertas durante todo el año y puede seguir el paso a paso del procedimiento en el sitio web del Serviu (pincha aquí).

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