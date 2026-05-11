Mujer denuncia que le dejaron tijeras dentro del abdomen tras cirugía estética: Sufrió dolor extremo y desmayos

11 may. 2026 - 16:06 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave caso de presunta negligencia médica quedó al descubierto en Italia. Una mujer de 53 años denunció que, tras someterse a una abdominoplastia, los profesionales de salud olvidaron unas tijeras quirúrgicas dentro de su abdomen.

La paciente, nacida en Casandrino, en la provincia de Nápoles, y residente en la provincia de Piacenza, acudió a la policía luego de que exámenes confirmaran la presencia del objeto metálico en su cuerpo.

Dolor intenso tras la operación

La intervención se realizó el 25 de octubre de 2025 en una clínica de Nápoles. Sin embargo, tras recibir el alta y regresar a la casa de sus padres, comenzó a experimentar un dolor insoportable, malestar general e incluso pérdida de conocimiento, según informó el medio italiano Cronache della Campania.

Ante la gravedad de los síntomas, decidió contactar al servicio de emergencias, cuyos médicos le recomendaron ser hospitalizada de inmediato.

Pese a ello, la mujer optó por comunicarse nuevamente con el cirujano que la operó, quien restó importancia a la situación, asegurando que las molestias correspondían a síntomas postoperatorios.

El profesional le indicó realizarse exámenes, los que evidenciaron una infección, por lo que se le prescribió un tratamiento con antibióticos.

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El hallazgo: tijeras dentro del abdomen

Con el paso de los días, la condición no mejoró. Ante esto, el médico que llevaba el caso decidió profundizar en el diagnóstico y ordenó una tomografía computarizada.

El examen, realizado el 7 de mayo en un centro médico de Nápoles, reveló finalmente la causa del problema: la presencia de un objeto metálico en uno de los lados del abdomen. Se trataba de unas tijeras quirúrgicas olvidadas durante la operación.

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