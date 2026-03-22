Subsidio a la Calefacción: Este es el sitio para revisar si te corresponde

22 mar. 2026 - 15:00 hrs.

El Subsidio a la Calefacción, o Ex Bono Leña, es un beneficio monetario no postulable que se entrega a los hogares de la región de Aysén que pertenecen al 80% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Este subsidio se entrega "para aliviar los gastos de calefacción durante el invierno" con un monto de $100.000 al que se puede acceder si se cumple la condición del RHS "al primer día hábil del mes de enero del año de otorgamiento del subsidio".

De acuerdo al Gobierno, "la selección de los hogares beneficiarios se efectúa en orden de prelación, priorizando a la población más vulnerable y sujeto a la disponibilidad presupuestaria".

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

Según el portal de ChileAtiende, desde el año 2022, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso) prioriza la entrega a los siguientes grupos:

Sean participantes del Subsistema de Promoción y Protección Social "Seguridades y Oportunidades". Tengan en su hogar a algún participante del programa de Sistema Nacional de Cuidados. Haya en su hogar o grupo familiar al menos una persona en situación de dependencia moderada o severa, o inscrita en el Registro Nacional de Discapacidad. Tengan en su hogar o grupo familiar al menos un niño, niña o adolescente. Haya en su hogar o grupo familiar al menos una persona adulta mayor. Familias con mujeres jefas de hogar.

¿Dónde puedo revisar si me corresponde?

Para conocer si te corresponde el Subsidio a la Calefacción, debes ingresar a la sección "Consulta" del sitio web especial del Mideso www.subsidiocalefaccion.gob.cl (pincha aquí), en donde podrás conocer si obtuviste el beneficio solo con tu RUT y fecha de nacimiento.

De ser acreedor del subsidio, el pago de los $100.000 se hará de forma automática a la Cuenta RUT de BancoEstado, o podrá ser retirado de forma presencial en las sucursales de esta misma entidad bancaria.

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