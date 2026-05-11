BAMBA Festival debuta en el Parque O'Higgins con Juanes, Fito Páez y Marc Anthony: Revisa el Line Up y los detalles

11 may. 2026 - 16:00 hrs.

La música latinoamericana suma un nuevo hito con el anuncio de BAMBA, un festival que busca posicionarse como uno de los encuentros culturales más relevantes del continente.

La iniciativa es impulsada por Lotus —responsable de Lollapalooza Chile— junto al artista colombiano Juanes, quien también actúa como cofundador del proyecto.

Cartel con figuras internacionales y referentes locales

La primera edición contará con más de 20 artistas y una parrilla que mezcla íconos consolidados y nuevas propuestas. Entre los nombres confirmados destacan Juanes, Fito Páez y Marc Anthony, además de Carlos Vives.

También dirán presente los chilenos Los Vásquez y Álvaro Henríquez junto a Pettinellis, además de artistas internacionales como Jovanotti, Orishas y Ráfaga.

La propuesta se completa con nombres como Bomba Estéreo, iLe, Coti, Los Pericos, Conociendo Rusia, además de talentos emergentes como Elena Rose, Gale, Çantamarta, Aura Bae y Catalina y Las Bordonas de Oro.

Una experiencia enfocada en comodidad y cultura

El festival se desarrollará durante dos jornadas en un espacio especialmente acondicionado dentro del Parque O’Higgins. Contará con dos escenarios, áreas de descanso, recorridos fluidos y distintos sectores diseñados para mejorar la experiencia del público.

Entre las opciones disponibles estarán el pase general “Bamba”, junto a sectores exclusivos como Club Bamba y La Terraza by Cenco Malls. A esto se sumará el “Mercado Mestizo”, intervenciones culturales, arte urbano y una propuesta gastronómica inspirada en sabores latinoamericanos.

Line Up, fechas y venta de entradas

El evento se realizará el 24 y 25 de octubre de 2026 en el Parque O’Higgins, en Santiago:

Sábado 24

Fito Paez

Carlos Vives

Los Vásquez

Conociendo Rusia

Elena Rose

y más

Domingo 25

Marc Anthony

Juanes

Bomba Estéreo

Orishas

Rafaga

y más

La venta de entradas comenzará el lunes 18 de mayo de 2026 al mediodía a través de la plataforma Ticketmaster (en este enlace), con una preventa exclusiva para clientes Banco de Chile.

En tanto, la venta general se abrirá el martes 19 de mayo a las 12:00 horas, instancia que también incluirá beneficios asociados a Cenco Malls para distintos tipos de tickets.