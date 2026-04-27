Taylor Swift quiere registrar su voz como marca comercial para protegerse de la inteligencia artificial

27 abr. 2026 - 20:24 hrs.

Taylor Swift dio un paso inédito en la industria musical: presentó solicitudes ante la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos (USPTO) para registrar su propia voz como marca comercial, en respuesta al avance de la inteligencia artificial y el riesgo de que su identidad sea replicada sin autorización.

La cantante envió dos muestras de audio a la USPTO. En ambas, su voz comienza con "Hola, soy Taylor" y anuncia el lanzamiento de su más reciente álbum, The Life of a Showgirl, publicado a comienzos de octubre. La jefa de prensa de Swift no respondió de inmediato a una consulta de la agencia AFP.

La iniciativa sigue los pasos del actor Matthew McConaughey, quien en enero de este año se convirtió en el primer artista en solicitar a la USPTO protección contra el uso indebido de su voz por parte de modelos de IA.

Swift ya había manifestado públicamente su inquietud frente a esta tecnología. En septiembre de 2024, condenó la publicación en la página web de la campaña de Donald Trump de una imagen falsa en la que supuestamente pedía apoyar su candidatura. "Esto acrecentó mis miedos sobre la IA, y los peligros de divulgar desinformación", escribió en Instagram.

El fenómeno no es exclusivo de Swift. Numerosos artistas han alzado la voz frente al uso no autorizado de su imagen y voz en creaciones de IA. Varios estados de EE.UU. han aprobado leyes para prohibir esta práctica, aunque la mayoría se enfoca en usos maliciosos o comerciales. Solo algunas, como la aprobada en Tennessee en 2024, ofrecen una protección más amplia.

Entre los casos legales más emblemáticos está el de Scarlett Johansson, quien en 2023 demandó a la aplicación Lisa AI por crear sin su consentimiento un avatar similar a ella con fines publicitarios.

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