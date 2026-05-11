Renata Ruiz se borró dos tatuajes que tuvo por más de 10 años: Esta fue la razón

11 may. 2026 - 09:51 hrs.

La modelo y comunicadora chilena Renata Ruiz contó que decidió eliminar dos tatuajes que llevó por más de una década en sus brazos, asegurando que nunca se sintió cómoda con ellos y que incluso afectaron parte de su carrera profesional.

Ruiz aseguró que con el paso del tiempo comenzó a sentirse incómoda con los tatuajes y decidió iniciar un proceso para borrarlos, tratamiento que se extendió por casi dos años y contempló siete sesiones láser.

¿Qué dijo la comunicadora?

En conversación con Las Últimas Noticias, la exmodelo explicó que los diseños —una cruz y una calavera— se los realizó cerca de 2013, en una etapa en que buscaba distanciarse del mundo de las pasarelas y proyectar una imagen más rebelde.

“Me sirvieron para mostrar una imagen distinta, pero nunca los llevé con orgullo. Literalmente, me los tapaban en los trabajos y siempre me llegaban comentarios. Imagínate cuántos trabajos no me dieron por esos tatuajes”, afirmó.

La comunicadora explicó además que tomó la decisión definitiva cuando su hija mayor comenzó el colegio, ya que le preocupaba la exposición y los prejuicios asociados a los diseños: “Me daba ansiedad social conocer gente nueva y pensar qué dirían”, reconoció.

El proceso para borrarse los tatuajes

Sobre el procedimiento, especialistas explicaron que la eliminación se realizó mediante láser, tecnología que fragmenta el pigmento para que el cuerpo lo elimine de forma progresiva.

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Según detallaron, las sesiones generan molestias leves y requieren varios meses de tratamiento para lograr resultados visibles.

Pese a eliminar esos tatuajes, Renata Ruiz comentó que mantuvo otros diseños pequeños de estrellas en sus clavículas, los que considera parte importante de su identidad.

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