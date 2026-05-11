Nostalgia de "Top Gun" llega al Capitolio: Impulsan ley para rescatar del retiro al legendario caza F-14 que voló Maverick

11 may. 2026 - 10:15 hrs.

La nostalgia por Top Gun volvió a instalarse en el Congreso de Estados Unidos con el impulso de una nueva propuesta legislativa conocida como la “Ley Maverick”, que busca preservar y devolver parcialmente a los cielos al legendario caza Grumman F-14 Tomcat, inmortalizado por el personaje de Pete “Maverick” Mitchell, interpretado por Tom Cruise.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Senado estadounidense a finales de abril y es promovida por el senador Tim Sheehy y el congresista Abraham Hamadeh, reseña Military Times.

El proyecto autoriza a la Marina estadounidense a transferir los tres últimos F-14D Tomcat que aún conserva a la Comisión del Centro Espacial y de Cohetes de Estados Unidos, ubicada en Huntsville.

¿Qué se planea hacer con estas aeronaves?

Aunque el objetivo principal es exhibir estas aeronaves históricas, la legislación también contempla que puedan participar en espectáculos aéreos y eventos conmemorativos relacionados con la aviación naval estadounidense, abriendo la posibilidad de que los emblemáticos cazas vuelvan a despegar, aunque únicamente con fines educativos y patrimoniales.

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El regreso simbólico del F-14 tiene un trasfondo sensible en materia de seguridad nacional: tras su retiro oficial en 2006, Estados Unidos tomó medidas extremas para evitar que piezas o tecnología del avión terminaran en manos extranjeras, especialmente de Irán, el único país que continuó utilizando variantes del Tomcat desde 1979.

Incluso, decenas de aeronaves almacenadas en la base aérea Davis-Monthan, en Tucson, fueron destruidas y reducidas a fragmentos para impedir el tráfico ilegal de componentes.

La llamada Ley Maverick establece además que los tres F-14 deberán ser completamente desmilitarizados y no podrán recuperar ninguna capacidad de combate, asimismo prohíbe expresamente su transferencia a gobiernos extranjeros.

El renovado interés por el Tomcat creció nuevamente tras el estreno de Top Gun: Maverick, película en la que el célebre caza reaparece como pieza clave de la historia, despertando entre veteranos y fanáticos de la aviación el deseo de preservar uno de los aviones más icónicos de la historia militar estadounidense.

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