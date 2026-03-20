Bono por Formalización del Trabajo: Así puedes recibir más de $300 mil

20 mar. 2026 - 09:00 hrs.

El Estado recompensa el ingreso al mercado laboral con el Bono por Formalización del Trabajo, una vez que se firma un contrato y registra sus primeras cotizaciones.

Consiste en un beneficio de hasta $302.505, el cual se paga una sola vez y cuyo monto se reajusta en febrero de cada año.

¿Cómo recibir el Bono por Formalización del Trabajo?

De acuerdo a ChileAtiende, una persona puede recibir el bono automáticamente luego de cumplir con lo siguiente:

Ser mayor de 18 años.

Incorporarse por primera vez a un trabajo formal.

Ser usuario o integrante de una familia usuaria del Subsistema Seguridades y Oportunidades, que se encuentre activa en su proceso de Acompañamiento Sociolaboral de los programas Familias, Abriendo Caminos o Calle.

Registrar al menos cuatro cotizaciones continuas para salud y pensiones, o para el Seguro de Cesantía. Deben estar declaradas y pagadas durante la participación en el Acompañamiento Sociolaboral.

Así, el Estado autorizará el pago del monto correspondiente a la CuentaRUT. Si no tiene, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia solicitará la apertura de una y el beneficiario tendrá que acudir a una sucursal de BancoEstado.

En ese lugar, tendrá que presentar la cédula de identidad para activar la cuenta, retirar la tarjeta y efectuar el cobro. El plazo para realizar el trámite es de 18 meses, contados desde la fecha de pago.

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