Subsidio familiar automático: Así puedes conocer si te corresponde

06 abr. 2026 - 16:00 hrs.

El Subsidio Familiar Automático es una ayuda monetaria diseñada para favorecer a familias con niñas, niños y adolescentes, con cierto grado de vulnerabilidad.

Según su sitio web oficial, este beneficio se otorga de manera automática, sin necesidad de postulaciones, por medio del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Para su adjudicación, es necesario que los destinatarios no hayan accedido previamente a este subsidio, por desconocimiento o por dificultades asociadas a la tramitación.

¿Cómo saber si te corresponde el Subsidio Familiar Automático?

Para saber si a una familia le corresponde el Subsidio Familiar Automático es necesario ingresar el RUN del niño, niña o adolescente causante, en el módulo de consulta, por medio del siguiente enlace.

También es necesario suministrar la fecha de nacimiento del beneficiario, con día, mes y año.

Otra de las alternativas para ampliar la información alusiva a este subsidio, es por medio de la ClaveÚnica, en la zona inferior del cuadro de consulta.

Esto es lo que debes saber sobre el beneficio

El Subsidio Familiar Automático tiene una vigencia de tres años y es renovable por un nuevo período si se mantiene el cumplimiento de los requisitos iniciales. Para los casos de renovación, tampoco es necesario postular ni presentar documentación.

La asignación de esta bonificación es incompatible con otros beneficios como el Subsidio Único Familiar municipal, Asignación Familiar, Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años y Pensión Básica de Invalidez.

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