Tesorería inicia proceso de cobro a deudores del CAE: En algunos casos se avanzará en acciones judiciales

06 abr. 2026 - 10:36 hrs.

¿Qué pasó?

La Tesorería General de la República (TGR) inició un proceso de cobro de las deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE). El plan considera un enfoque segmentado según nivel de ingresos, diferenciando entre quienes pueden regularizar su situación mediante convenios de pago y aquellos casos en que se avanzará hacia acciones judiciales.

Datos clave

La deuda total CAE llega a los 4 billones de pesos, según datos actualizados hasta el año 2025, lo que representa un crecimiento de 8 veces desde 2018, mientas que las personas que actualmente obtuvieron el crédito, y se encontran en mora, superan las 550 mil.

¿Cómo funciona el proceso?

Cuando un beneficiario deja de pagar, el Fisco cumple con la obligación frente al banco —en su rol de aval— y posteriormente asume la cobranza para recuperar esos recursos públicos. El objetivo declarado es facilitar la regularización, resguardar el buen uso de los recursos fiscales y asegurar mayor equidad en el cumplimiento de las obligaciones.

Acciones judiciales: deudores con ingresos sobre $5.000.000

Para quienes tienen ingresos mensuales superiores a $5 millones, desde hoy se inicia el proceso de cobro con acciones judiciales directas. Este segmento no tiene acceso a convenios de pago.

Medidas que pueden aplicarse

Juicios ejecutivos, embargo o retención de bienes, fondos en cuentas bancarias, remuneraciones u otros activos financieros, siempre conforme al marco legal vigente.

Convenios de pago: requisitos para acceder

Los convenios están dirigidos exclusivamente a personas con ingresos mensuales inferiores a $5.000.000 brutos, según la última Operación Renta 2025, y que mantengan una deuda igual o superior a 1 UTM.

Ingresos mensuales brutos inferiores a $5.000.000 (según Operación Renta 2025).

Deuda igual o superior a 1 UTM.

Sin información de renta: adjuntar certificado de Operación Renta o certificado de cotizaciones previsionales.

Cesantes con ingresos registrados: acreditar situación por la Oficina Virtual.

Residentes en el extranjero: gestión remota con documentación que acredite la situación.

¿Cómo regularizar la deuda?

TGR habilitó la plataforma tgr.cl/cae para realizar trámites y consultas usando Clave Única o Clave Tributaria. Quienes no conozcan el detalle de su deuda pueden consultarlo directamente en el sitio de TGR mediante el Formulario 34. También se puede realizar el trámite de forma presencial en las oficinas de la institución.

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