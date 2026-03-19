Cobrarán CAE a deudores con sueldos arriba de $1.500.000: Gobierno reporta más de mil morosos que ganan más de $5 millones

19 mar. 2026 - 14:24 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno informó que comenzará a cobrar la deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE), apuntando a quienes se encuentran en situación de morosidad y cumplen ciertos criterios de ingresos.

El anuncio fue realizado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en un seminario desarrollado en la comuna de Vitacura, donde abordó la situación económica del país y las medidas que se evalúan para enfrentarla.

A quiénes se comenzará a cobrar

Según lo expuesto, el proceso se enfocará en personas que registren ingresos desde los $1.500.000 brutos mensuales, en un contexto donde más del 60% de los beneficiarios del CAE se encuentran en morosidad.

En esa línea, el ministro señaló que “el 2017 los créditos morosos del CAE que tenía tesorería eran 500 mil millones de pesos, o sea, la morosidad ha aumentado ocho veces”, agregando que “desde el año 2017 el Estado de Chile no ha iniciado ninguna acción de cobro. Hay 1.800 personas en Chile morosas del CAE que tienen sueldos brutos por arriba de 5 millones de pesos mensuales”.

“Espero no ver grandes manifestaciones defendiendo a gente que gana más de 5 millones de pesos y que lo está ganando gracias a un crédito que dio el Estado”, agregó.

Medida en un contexto de “emergencia”

El anuncio se enmarca dentro de un conjunto de iniciativas que el Ministerio de Hacienda busca implementar frente a lo que ha descrito como una situación económica compleja.

Durante su exposición, el secretario de Estado sostuvo que “desde acá y desde el gobierno estamos dispuestos a tomar estas medidas costosas porque los cambios que se requieren no son marginales”, agregando que “ahora, ¿qué es lo clave acá? Es atreverse a caer mal. No es el rol del ministro de Hacienda ser simpático, ni hacer buenas migas con todo el mundo, ni menos ser popular”.

Opiniones tras el anuncio

En el mismo espacio participaron distintas autoridades y exautoridades, quienes abordaron el escenario fiscal y el cobro a los deudores del CAE.

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez, señaló que “yo lo veo como un intento muy intencionado de reequilibrar las cuentas fiscales. Acá estamos hablando de que la merma de ingreso es muy sustancial, y en ese sentido tienen que buscar cómo equilibrarlo”, añadiendo que “ciertamente se transmite una sensación de urgencia en materia fiscal que es relevante”.

Por su parte, el expresidente del Banco Central, Vittorio Corbo, indicó que “yo creo que son cosas que hay que enfrentar como país, o sea, tenemos mucho que hacer en Chile en capital humano, y si los recursos donde hay que ponerlo más que todo en la educación temprana, pero la educación temprana ha quedado sumergida porque el presupuesto se lo está llevando a toda la educación universitaria”.

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