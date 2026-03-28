Se evalúa descuento directo desde cuentas bancarias: Anuncian fecha en la que se comenzará a cobrar a los deudores del CAE

28 mar. 2026 - 19:45 hrs.

¿Qué pasó?

Durante los próximos días comenzará a concretarse una de las medidas anunciadas por el Gobierno en materia de financiamiento estudiantil, con el inicio del proceso de cobro a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), especialmente enfocado en quienes registran mayores ingresos.

¿Cuándo comenzará el cobro del CAE?

Según radio ADN, la acción fue impulsada tras una instrucción del Ministerio de Hacienda a la Tesorería General de la República (TGR), en línea con lo adelantado previamente por el ministro Jorge Quiroz. De acuerdo a antecedentes conocidos, la primera etapa se activará en la primera semana de abril, momento en que se iniciarán las notificaciones formales.

El foco estará puesto en personas que perciben ingresos mensuales superiores a los $5 millones y que mantienen deudas morosas. En estos casos, el ejecutivo busca recuperar los montos adeudados en el corto plazo, incluso evaluando mecanismos como el descuento directo desde cuentas bancarias.

Según cifras internas, el grupo inicial considera al menos 1.800 deudores identificados, quienes mantienen compromisos impagos por un promedio cercano a los $11 millones. Esta situación representa una pérdida estimada de unos US$20 millones para el Estado.

En escenarios donde los fondos disponibles no sean suficientes para cubrir la deuda, no se descarta avanzar hacia otras medidas, como el embargo de bienes.

¿Qué pasará con deudores de menos ingresos?

Respecto a los tramos de menores ingresos, el plan contempla una segunda fase dirigida a quienes perciben entre $1,5 millones y $5 millones mensuales. Para ellos, se proyecta la oferta de facilidades de pago, aunque deberán acercarse a la Tesorería para concretar los respectivos acuerdos.

En paralelo, ya se ha registrado un número indeterminado de deudores que ha comenzado a regularizar su situación tras el anuncio del ministro Quiroz, anticipándose al inicio formal del proceso.

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