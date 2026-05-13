Condenan a hombre que reclutó a Viejo Pascuero falso para entregar dulces envenenados a niños de minorías étnicas

13 may. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un supremacista blanco que planeó que un cómplice se disfrazara de viejo pascuero y repartiera dulces envenenados a niños de minorías étnicas en Nueva York, Estados Unidos, fue sentenciado el miércoles a 15 años de prisión.

Michail Chkhikvishvili, apodado "Comandante Carnicero", fue condenado por la jueza Carol Bagley Amon tras declararse culpable de incitar a cometer delitos de odio y de dar instrucciones para fabricar bombas y ricina.

Reclutaba personas para cometer actos violentos

Chkhikvishvili, de nacionalidad georgiana, era líder de Maniac Murder Cult, un grupo extremista violento internacional motivado por el racismo. El sujeto fue detenido en una operación encubierta del FBI.

Chkhikvishvili "reclutó a otros para cometer actos violentos en apoyo a las ideologías (del grupo), incluyendo la planificación y solicitud de un ataque en Nueva York", dijeron los fiscales en un comunicado.

Fue extraditado desde Moldavia a Brooklyn en mayo de 2025 y se declaró culpable en noviembre.

"La sentencia saca a un monstruo de las calles"

El fiscal general adjunto John Eisenberg afirmó que "Chkhikvishvili, por ejemplo, trató de reclutar a un supuesto colaborador para que se disfrazara de Papá Noel y repartiera caramelos envenenados a niños de minorías".

"La sentencia de hoy saca a un monstruo de nuestras calles y protege a nuestras comunidades", agregó.

Según los fiscales, Chkhikvishvili utilizó la aplicación de mensajería cifrada Telegram para convencer a una persona, que en realidad era un agente encubierto, de llevar a cabo atentados con bombas y provocar incendios dirigidos contra minorías raciales y judíos.