Concejal de Quilpué resultó lesionado tras colisión múltiple que involucró cuatro vehículos

13 may. 2026 - 21:27 hrs.

¿Qué pasó?

Una colisión múltiple se registró la tarde de este miércoles en la comuna de Quilpué, región de Valparaíso, dejando a dos personas lesionadas, entre ellas un concejal de la comuna.

Según informó BioBioChile, el accidente ocurrió pasadas las 19:00 horas en el sector de la estación El Sol, específicamente en la intersección de calle Baquedano con Lo Gamboa.

Concejal terminó con lesiones

El siniestro vial involucró a cuatro vehículos y movilizó a equipos de emergencia, incluyendo dos unidades del Cuerpo de Bomberos de Quilpué y personal del SAMU.

De acuerdo al citado medio, una mujer y un hombre resultaron con lesiones de diversa consideración. Este último corresponde al concejal Daniel Raab. Ambos fueron trasladados hasta el Hospital de Quilpué para recibir atención médica.

Tránsito estuvo interrumpido

El edil habría sufrido diversas contusiones, además de una afectación cervical. Sin embargo, se encontraba consciente y fuera de riesgo vital.

Hasta el momento, el tránsito se mantiene interrumpido en el sector debido al trabajo de los equipos de emergencia.

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