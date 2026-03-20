Morosos del CAE: ¿Desde qué nivel de ingresos se "perseguirá" a los deudores?

20 mar. 2026 - 17:23 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno de José Antonio Kast confirmó que cobrarán la deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE), con el objetivo de cobrarles a quienes se encuentran en situación de morosidad y cumplan con cierto tramo de ingresos.

Fue el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien realizó el anuncio durante el pasado jueves 19 de marzo, y detalló que, de ser necesario, se hará retención de devoluciones de impuestos, compensaciones e incluso embargos y remates de bienes.

¿Desde qué ingreso se "perseguirá" a los deudores?

Desde 2017 que el mecanismo de cobro se usó de manera limitada, y casi 10 años después el Ejecutivo "perseguirá" a los deudores, que, entre todos, tienen una deuda total de más de $4 billones, según Quiroz.

En concreto, desde La Moneda confirmaron que a quienes tengan un sueldo igual o mayor al $1,5 millones se les cobrará la deuda por el no pago del CAE a través de la Tesorería General de la República.

"Lo vamos a ir a cobrar, y vamos a actuar muy ágilmente en las potestades del juicio ejecutivo, que incluye embargos. Espero no ver grandes manifestaciones defendiendo a gente que gana más de $5 millones y que lo está ganando gracias a un crédito que dio el Estado", enfatizó el ministro de Hacienda.

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