Subsidio Familiar automático: Esta es la edad máxima para recibir los pagos

17 feb. 2026 - 12:00 hrs.

El Subsidio Familiar automático (SUF) ofrece protección social a los niños, niñas y adolescentes, con cierto grado de vulnerabilidad.

La ayuda gubernamental, que se rige por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se obtiene sin necesidad de postulación, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos.

El portal web oficial del beneficio señala que, para saber si un destinatario puede recibir este aporte, puede hacer una consulta en línea con el RUN del causante, por medio del siguiente enlace.

Esta es la edad máxima para recibir los pagos del SUF

La edad máxima para ser causante del SUF y recibir pagos por este concepto, es de 18 años.

La bonificación está dirigida a menores que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población, según la Calificación Socioeconómica (CSE) del Registro Social de Hogares (RSH).

Entre los requisitos también figura que, si son niños hasta los ocho años, deben participar en los programas establecidos por el Ministerio de Salud para la atención infantil.

Y si son niños mayores de seis años deben acreditarse como estudiantes regulares de enseñanza básica, media o superior, en establecimientos estatales o reconocidos por el Estado.

¿Cuál es el monto actual del SUF automático?

El monto que se recibe por concepto del SUF actualmente es de $22.007 por cada carga familiar acreditada. En el caso de que se trate de una persona con discapacidad, el monto se duplicaría a $44.014.

Así como requisitos, también hay incompatibilidades. Para poder recibir esta adjudicación el causante no debe contar con reconocimiento en Asignación Familiar, recibir Subsidio Familiar de municipalidades, recibir el Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años ni tener una renta igual o superior al valor del Subsidio Familiar.

Todo sobre Subsidio Familiar