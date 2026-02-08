Bono de Invierno: ¿En qué fecha se paga este 2026?

08 feb. 2026 - 19:00 hrs.

Uno de los beneficios más esperados por los adultos mayores es el Bono de Invierno, ayuda que no requiere postulación.

De acuerdo con el portal del Gobierno, se trata de un beneficio que recibirán por única vez todos los adultos mayores que tengan 65 años o más al 1 de mayo de 2026.

¿Cuándo se pagará el Bono de Invierno?

Para el 2025, el monto del bono alcanzó la cifra de $81.257. Sin embargo, aún no se ha comunicado de forma oficial el monto que tendrá para el presente año.

Respecto a la fecha de pago, el beneficiario lo obtendrá junto al pago de su pensión correspondiente al mes de mayo.

Es importante mencionar que el Bono de Invierno no considera el pago para impuestos ni para cotizaciones previsionales o de salud. Además, tampoco está sujeto a descuentos.

