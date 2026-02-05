Compensación por Expectativa de Vida: Este es el grupo que recibe el 100% del beneficio

05 feb. 2026 - 07:00 hrs.

En febrero continúa la entrega de beneficios para mujeres, como la Compensación por Expectativa de Vida para corregir la diferencia de los montos de sus jubilaciones con los de los hombres.

Es un aporte vitalicio, cuyo objetivo principal es que el género de una persona no afecte su pensión mensual, al comparar la edad, esperanza de vida, ahorro acumulado y jubilación entre un hombre y una mujer.

¿Quién recibe el 100% de la Compensación por Expectativa de Vida?

Según ChileAtiende, la compensación está destinada a mujeres de 65 años o más, pensionadas por vejez o invalidez como titulares de una AFP o compañía de seguros, y que no tengan cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS). El mínimo que paga es de 0,25 UF.

Quienes tenían 65 años o más al 1 de enero de 2026, recibirán el 100% de la diferencia entre su pensión y la que le correspondería a un hombre.

En cambio, el porcentaje de compensación será más bajo mientras menor sea la edad al convertirse en pensionadas:

64 años: cubre el 75% de diferencia frente a una pensión masculina.

cubre el 75% de diferencia frente a una pensión masculina. 63 años: 50%.

50%. 62 años: 25%.

25%. 61 años: 15%.

15%. 60 años: 5%.

Quienes se pensionen desde el 2 de enero de 2026, si tienen 65 años o más en ese momento, también reciben un 100% de la compensación. En este caso, la lista anterior seguirá igual, pero tomando en cuenta la edad de las beneficiarias cuando se convierten en pensionadas.

Todo sobre Compensación por expectativa de vida