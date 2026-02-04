Bono de Recuperación: Estos son los montos que entrega

04 feb. 2026 - 12:00 hrs.

Las familias afectadas por los incendios en la zona centro-sur pueden recibir el Bono de Recuperación, que se entrega por única vez si su vivienda y/o enseres sufrieron daño alguno.

Consiste en un aporte económico que se deposita a la CuentaRUT o se cobra en una caja de BancoEstado. El jefe de hogar es quien puede recibirlo, con el fin de recuperar las condiciones de habitabilidad de su hogar.

¿De cuánto es el Bono de Recuperación?

La Ventanilla Única Social indica que la cantidad a pagar se basa en el grado de afectación de los enseres y la vivienda:

Afectación media: $750.000.

$750.000. Afectación alta: $1.500.000.

¿Cómo se obtiene el Bono de Recuperación?

El pago es automático luego de la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), el instrumento necesario para evaluar el daño de los enseres y/o vivienda.

Si una víctima de la catástrofe aún no ha sido encuestada, puede llamar al call center del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (800 1004 777 opción 9).

Todo sobre Bono Recuperación