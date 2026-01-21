Logo Mega

Bono de hasta $1.500.000: Conoce las ayudas anunciadas por el Gobierno para los damnificados por los incendios forestales

El Presidente de la República, Gabriel Boric, anunció una serie de ayudas para los damnificados de los incendios que han azotado a las regiones de Ñuble y Biobío.

El Mandatario constituyó el Comité de Ayudas Tempranas (CAT), instancia que se activa ante la ocurrencia de una emergencia, desastre o catástrofe, como sucedió en este caso.

Este comité, específicamente, está destinado a acompañar a las personas en la etapa inicial de la respectiva emergencia.

¿Cuáles son las ayudas que entregará el Gobierno a los afectados por los incendios?

Bono de recuperación

Se entregará un bono de ayuda temprana a las familias afectadas en dos tramos: $1.500.000 por afectación alta y $750.000 por afectación media. El monto será depositado por única vez en la Cuenta RUT del jefe de hogar o podrá cobrarse de manera presencial en sucursales de BancoEstado

Para acceder al dinero, se solicitará la aplicación previa de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) y será la Subsecretaría de Servicios Sociales la encargada de generar y poner a disposición las nóminas de los hogares afectados. 

Recuperación Temprana de la Infraestructura

Por otro lado, la Subsecretaría de Obras Públicas liderará las labores de remoción, retiro y disposición final de escombros.

Alimentación animal apícola

Finalmente, se entregará forraje para animales, consistente en 20 sacos de 25 kilos por persona afectada. Además, se dará alimentación nutricional y suplemento proteico, con un aporte valorizado en hasta $250.000 o bien un apoyo por el mismo monto destinado a la recuperación de sistemas productivos dañados, tales como sistemas de riego, infraestructura agrícola —incluidos galpones y establos— y cierres perimetrales.

