Bono de hasta $1.500.000: Conoce las ayudas anunciadas por el Gobierno para los damnificados por los incendios forestales

21 en. 2026 - 14:00 hrs.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, anunció una serie de ayudas para los damnificados de los incendios que han azotado a las regiones de Ñuble y Biobío.

El Mandatario constituyó el Comité de Ayudas Tempranas (CAT), instancia que se activa ante la ocurrencia de una emergencia, desastre o catástrofe, como sucedió en este caso.

Este comité, específicamente, está destinado a acompañar a las personas en la etapa inicial de la respectiva emergencia.

¿Cuáles son las ayudas que entregará el Gobierno a los afectados por los incendios?

Bono de recuperación

Se entregará un bono de ayuda temprana a las familias afectadas en dos tramos: $1.500.000 por afectación alta y $750.000 por afectación media. El monto será depositado por única vez en la Cuenta RUT del jefe de hogar o podrá cobrarse de manera presencial en sucursales de BancoEstado.

Para acceder al dinero, se solicitará la aplicación previa de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) y será la Subsecretaría de Servicios Sociales la encargada de generar y poner a disposición las nóminas de los hogares afectados.

Recuperación Temprana de la Infraestructura

Por otro lado, la Subsecretaría de Obras Públicas liderará las labores de remoción, retiro y disposición final de escombros.

Alimentación animal apícola

Finalmente, se entregará forraje para animales, consistente en 20 sacos de 25 kilos por persona afectada. Además, se dará alimentación nutricional y suplemento proteico, con un aporte valorizado en hasta $250.000 o bien un apoyo por el mismo monto destinado a la recuperación de sistemas productivos dañados, tales como sistemas de riego, infraestructura agrícola —incluidos galpones y establos— y cierres perimetrales.

