Postergación de cuotas de crédito: BancoEstado anuncia medidas para damnificados por incendios en Ñuble y Biobío

20 en. 2026 - 19:04 hrs.

¿Qué pasó?

BancoEstado anunció un conjunto de medidas de apoyo dirigidas a personas, emprendedores y empresas afectadas por los incendios forestales registrados en las regiones de Ñuble y Biobío.

La iniciativa considera acciones financieras, operativas y de apoyo social, con el objetivo de aliviar la carga económica inmediata, facilitar el acceso a servicios bancarios y contribuir a los procesos de recuperación en las zonas impactadas.

Apoyo financiero para personas

En el caso de las personas naturales, el plan contempla la postergación de hasta seis cuotas en créditos de consumo y hasta seis dividendos en créditos hipotecarios. A ello se suma la renovación automática de líneas de crédito durante el primer semestre de 2026, con el fin de evitar interrupciones en el acceso a financiamiento.

Desde el banco se indicó que estas medidas buscan entregar un alivio financiero en el corto plazo, permitiendo que las familias afectadas puedan enfrentar la emergencia con mayor holgura.

Medidas para empresas y pymes

Para las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por los incendios, BancoEstado dispuso la postergación de hasta seis cuotas en créditos comerciales y contratos de leasing, además de la postergación de hasta seis dividendos en créditos hipotecarios asociados a actividades productivas.

El plan también incluye mecanismos especiales para créditos con garantía estatal, orientados a mantener la vigencia de dicha garantía, junto con opciones de renegociación y reestructuración de deudas, según la situación particular de cada cliente. Al igual que en el caso de las personas, se considera la renovación automática de líneas de crédito durante el primer semestre de 2026. Para empresas de mayor tamaño, el apoyo será evaluado caso a caso, considerando el impacto específico de la emergencia en cada operación.

Requisitos para acceder a los beneficios

Para acceder a estas medidas, los clientes deben pertenecer a los segmentos de personas, microempresas, pequeñas empresas o medianas empresas. Además, deben haber estado al día en el pago de sus productos BancoEstado al 31 de diciembre de 2025, incluyendo créditos, tarjetas y líneas de crédito, y no superar los 45 días de mora al momento de solicitar la postergación.

Otro requisito es haber sido afectado por los incendios forestales en las zonas y comunas impactadas. Para ello, la dirección principal registrada en el banco debe corresponder a dichas zonas y se deberá firmar una declaración jurada simple de afectación al momento de la solicitud, a través de la Ficha de Catástrofe para Mipyme.

Acciones operativas y apoyo en terreno

Junto con las medidas financieras, BancoEstado ya desplegó una serie de acciones operativas y de apoyo social en las zonas afectadas. Entre ellas se incluye la entrega de información y orientación a clientes mediante canales digitales, el cierre preventivo de sucursales en Penco y Tomé para resguardar la seguridad de clientes y trabajadores, y el despliegue de tres vehículos de BancoEstado Móvil para atención directa en terreno.

Asimismo, se implementó atención excepcional para clientes que hayan perdido su cédula de identidad, mediante protocolos de contingencia, y se activaron protocolos especiales de seguros, con procesos de liquidación acelerados para siniestros asociados a la emergencia. El banco también informó que mantiene contacto directo con familias de clientes fallecidos, con el objetivo de orientar y activar oportunamente los seguros y beneficios correspondientes.

Apoyo social y coordinación interinstitucional

En el ámbito social, BancoEstado se sumó a una campaña solidaria junto a TECHO, orientada a contribuir a la entrega de viviendas de emergencia para familias damnificadas por los incendios. Además, la entidad coordina acciones de apoyo con instituciones de emergencia que se encuentran desplegadas en terreno.

De manera adicional, el banco señaló que habilitará, de ser necesario, el Bolsillo Electrónico de Emergencia, con el fin de facilitar la canalización de eventuales ayudas estatales a las personas afectadas por la emergencia.

