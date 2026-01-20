Incendios forestales: Senapred solicita evacuar sectores de Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía este martes

20 en. 2026 - 18:33 hrs.

¿Qué pasó?

Continúan los incendios forestales en la zona centro-sur del país, y durante la tarde de este martes 20 de enero algunos focos se reactivaron, ocasionando nuevas evacuaciones.

Durante esta jornada, el Servicio Nacional de Respuesta y Desastres (Senapred) ha ordenado la medida en diversos sectores de las regiones de Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía, activando la mensajería del Sistema de Alertas de Emergencia (SAE).

Evacuaciones en Maule

Comuna de Retiro

Los Maitenes 1

Los Maitenes 2

Las Frutillas 1

Las Frutillas 2

Evacuaciones en Ñuble

Comuna de Quillón

Peña Blanca

Coyanco

Queime

Evacuaciones en Biobío

Comuna de Concepción

Puente Victoria

Las Pataguas

Comuna de Florida

Florida Alto

San Lorenzo

Paredones

Paso Amarillo

Evacuaciones en región de La Araucanía

Comuna de Temuco

Conoco

Conoco Chico

Pivinco

Ñienoco

Comuna de Victoria

Quilapán

Comuna de Lumaco

Loncoyan

Pichilincoyan

Lingue Bajo

Cheuquemilla

Comuna de Purén

Lingue Bajo

Pichilincoyan

Trulauquén

Loncoya Grande

Balance de incendios forestales

En el balance entregado por el Gobierno en la mañana de este martes, se informó que la cifra de viviendas destruidas por el fuego aumentó a 590, de las cuales 82 son de la región de Ñuble y 508 del Biobío.

Además, se reportaron 28 incendios que se mantienen en combate, y la cifra de personas fallecidas se mantiene en 20.

Cuatro centros de salud han presentado daños y siete establecimientos educacionales terminaron consumidos por las llamas, afectando a 77 niños, niñas y adolescentes.

