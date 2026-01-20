Incendios forestales: Senapred solicita evacuar sectores de Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía este martes
¿Qué pasó?
Continúan los incendios forestales en la zona centro-sur del país, y durante la tarde de este martes 20 de enero algunos focos se reactivaron, ocasionando nuevas evacuaciones.
Durante esta jornada, el Servicio Nacional de Respuesta y Desastres (Senapred) ha ordenado la medida en diversos sectores de las regiones de Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía, activando la mensajería del Sistema de Alertas de Emergencia (SAE).
Evacuaciones en Maule
Comuna de Retiro
- Los Maitenes 1
- Los Maitenes 2
- Las Frutillas 1
- Las Frutillas 2
Evacuaciones en Ñuble
Comuna de Quillón
- Peña Blanca
- Coyanco
- Queime
Evacuaciones en Biobío
Comuna de Concepción
- Puente Victoria
- Las Pataguas
Comuna de Florida
- Florida Alto
- San Lorenzo
- Paredones
- Paso Amarillo
Evacuaciones en región de La Araucanía
Comuna de Temuco
- Conoco
- Conoco Chico
- Pivinco
- Ñienoco
Comuna de Victoria
- Quilapán
Comuna de Lumaco
- Loncoyan
- Pichilincoyan
- Lingue Bajo
- Cheuquemilla
Comuna de Purén
- Lingue Bajo
- Pichilincoyan
- Trulauquén
- Loncoya Grande
Balance de incendios forestales
En el balance entregado por el Gobierno en la mañana de este martes, se informó que la cifra de viviendas destruidas por el fuego aumentó a 590, de las cuales 82 son de la región de Ñuble y 508 del Biobío.
Además, se reportaron 28 incendios que se mantienen en combate, y la cifra de personas fallecidas se mantiene en 20.
Cuatro centros de salud han presentado daños y siete establecimientos educacionales terminaron consumidos por las llamas, afectando a 77 niños, niñas y adolescentes.
