Incendios forestales: Senapred solicita evacuar sectores de Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía este martes

¿Qué pasó?

Continúan los incendios forestales en la zona centro-sur del país, y durante la tarde de este martes 20 de enero algunos focos se reactivaron, ocasionando nuevas evacuaciones.

Durante esta jornada, el Servicio Nacional de Respuesta y Desastres (Senapred) ha ordenado la medida en diversos sectores de las regiones de MauleÑubleBiobío y La Araucanía, activando la mensajería del Sistema de Alertas de Emergencia (SAE).

Evacuaciones en Maule

Comuna de Retiro

  • Los Maitenes 1
  • Los Maitenes 2
  • Las Frutillas 1
  • Las Frutillas 2
Evacuaciones en Ñuble

Comuna de Quillón

  • Peña Blanca
  • Coyanco
  • Queime

Evacuaciones en Biobío

Comuna de Concepción

  • Puente Victoria
  • Las Pataguas

Comuna de Florida

  • Florida Alto
  • San Lorenzo
  • Paredones 
  • Paso Amarillo

Evacuaciones en región de La Araucanía

Comuna de Temuco

  • Conoco
  • Conoco Chico
  • Pivinco
  • Ñienoco

Comuna de Victoria

  • Quilapán

Comuna de Lumaco

  • Loncoyan
  • Pichilincoyan
  • Lingue Bajo
  • Cheuquemilla

Comuna de Purén

  • Lingue Bajo
  • Pichilincoyan
  • Trulauquén
  • Loncoya Grande

Balance de incendios forestales

En el balance entregado por el Gobierno en la mañana de este martes, se informó que la cifra de viviendas destruidas por el fuego aumentó a 590, de las cuales 82 son de la región de Ñuble y 508 del Biobío.

Además, se reportaron 28 incendios que se mantienen en combate, y la cifra de personas fallecidas se mantiene en 20. 

Cuatro centros de salud han presentado daños y siete establecimientos educacionales terminaron consumidos por las llamas, afectando a 77 niños, niñas y adolescentes.

