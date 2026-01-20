Logo Mega

"Nos vamos al sur": Estos son los influencer que enviaron ayuda a damnificados por incendios en el Biobío y Ñuble

Tras la catástrofe que han ocasionado los incendios en las regiones del Biobío y Ñuble, varios influencers decidieron apoyar a las familias damnificadas con diversas iniciativas solidarias.

Algunos optaron por viajar directamente al sur del país para entregar comida, agua, herramientas y artículos de cuidado personal, mientras que otros recaudaron importantes sumas de dinero para donar.

Los influencers que han dicho presente en el sur del país

Una de las primeras que se sumó para apoyar a los damnificados y a Bomberos fue Naya Fácil, que decidió viajar con un camión de alimentos no perecibles, además de agua, bebidas isotónicas y comida para perros y gatos, que entregó en localidades como Penco y Lirquén.

También dijo presente Otakin, quien reunió más de $10 millones para aportar con donaciones a los afectados, además de recorrer la zona. Lo propio hizo Pailitia, que este martes llegó a Punta de Parra con ayuda en un bus solidario.

En tanto, María José López también pidió dinero para apoyar con donaciones a los afectados y prometió que irá a visitar a las familias afectadas próximamente.

Otros de los influencers y artistas que han aportado son KatteyesCavishMatías RossAriel Osses, entre otros.

