"Te queremos mucho": Compañeros de trabajo de Diana Bolocco le enviaron sentido mensaje tras fallecimiento de su madre

20 en. 2026 - 12:04 hrs.

El pasado sábado 17 de enero, Cecilia y Diana Bolocco sufrieron el fallecimiento de su madre, Rose Marie Fonck, quien padecía un agresivo cáncer desde hace ya varios años.

La importante pérdida familiar gatilló que la animadora se tuviese que ausentar en la conducción de sus programas en Chilevisión.

A raíz de esto, es que el día de ayer, durante la transmisión en vivo del programa de baile en el que trabaja, sus compañeros de trabajo le enviaron un sentido mensaje.

El mensaje de Juan Pablo Queraltó

En primera instancia, Juan Pablo Queraltó comenzó diciendo unas palabras para los afectados de los incendios forestales en el sur del país.

Fue posterior a eso que el animador envió palabras para Diana Bolocco: "De igual manera, también queremos enviarle un abrazo gigante a nuestra compañera y amiga (Diana Bolocco), que ha sufrido la pérdida de su madre. Diana, te queremos mucho. Esperamos muy pronto regreses a este lugar, a este estudio que tanto, tanto disfrutas".

En la misma instancia, el conductor del backstage del estelar habló por todo el equipo del programa.

"Un beso enorme a ti, a toda tu familia, a tus hermanos, en nombre de tus compañeros, en nombre de tu equipo y en nombre también de tus amigos. Te queremos mucho, Diana, un beso y un abrazo a la distancia", añadió.