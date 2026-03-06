Logo Mega

"No tienen talento que mostrar": Dani Castro arremete contra famosos que trabajan con casinos

La creadora de contenido Daniela "Dani" castro, a través de un en vivo de TikTok, criticó duramente a los creadores de contenido que trabajan o publicitan casinos online. Para ella, quienes lo hacen no tienen talento y solo quieren dinero fácil. 

Aunque no mencionó a alguien en concreto, muchos internautas asociaron su opinión con figuras conocidas de la televisión y redes sociales. 

"Lo encuentro chulo, picante, cuma", expresó la chef. Pese a que aclaró que no escupe al cielo respecto a este tema, expuso que en varias oportunidades la han contactado de algunos casinos online y ha rechazado todas las propuestas porque por ahora no tiene la necesidad. 

El último tiempo se ha hecho común que creadores de contenido inviten a sus seguidores a ganar dinero con sencillos juegos de azar desde la comodidad de sus casas. Estos ofrecen códigos de descuento para jugadores nuevos y aseguran que tuvieron ganancias significativas. 

"Yo no podría decirles a mis guapirulis ‘con este código van a participar cinco rondas’, sabiendo que les estoy quitando plata por nada. El casino está hecho para que los humanos perdamos plata. Lo encuentro un poco cuma y es plata fácil", comentó en su live. 

Asimismo, dijo que apoya más onlyfans que trabajar con casinos, porque, desde su percepción, los casinos son un fraude y quienes los promocionan no tienen contenido ni talento qué mostrar. 

