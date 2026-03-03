Daniela Castro y el hate en redes sociales: "Hay tanto prejuicio por cómo me veo que mi palabra no tuviera validez"

03 mar. 2026 - 17:30 hrs.

En una entrevista con el podcast "Más Que Titulares", de la periodista Javiera Quiroga, Daniela Castro se sinceró sobre uno de los aspectos más difíciles de su vida pública: el acoso y los prejuicios que enfrenta cotidianamente en redes sociales.

La conversación, que también tocó una reciente pérdida personal que vivió la animadora, derivó en una reflexión honesta sobre cómo el aspecto físico puede condicionar la manera en que las personas son juzgadas en Chile.

De sufrir el hate a verlo distinto

Castro reconoció que durante mucho tiempo los comentarios negativos le afectaron profundamente, aunque con el tiempo logró reencuadrar esa experiencia.

"Sufrí tanto con el hate. No es que ahora no sufra, porque siempre duele un poco, pero son fans encubiertos, no hay publicidad mala, si estás tan pendiente de mí es porque te importo. Si me estás comentando, me estás generando engagement, así que te lo agradezco. Pero antes no lo veía así", señaló, según informa La Cuarta.

Sin embargo, la animadora admitió que esa perspectiva no siempre es suficiente para amortiguar el impacto de las críticas en los momentos más vulnerables.

"Igual de repente si estoy en un día sensible y recibo justo hate ese día, me cae mal y lloro, y yo que soy escandalosa lloro con ganas, pero después se me pasa. Pero lo pasé súper mal, sobre todo porque siempre hay un prejuicio con la rubia weona y yo no vengo de familia millonaria", confesó.

El peso de la imagen

Más allá del odio en internet, Daniela Castro apuntó a algo más estructural: la manera en que su apariencia genera suposiciones erradas sobre su origen y su carácter, que terminan invalidando lo que dice.

"Sí nací en un círculo privilegiado, pero no soy Ricky Ricón, entonces se hacen una imagen mía, porque me gusta la moda. Hay tanto prejuicio por cómo me veo que hay muchas cosas que he dicho, que tengo claro que si las dice otra persona que no se ve como yo, no sería hate", planteó.

Para ella, esta situación se traduce en una forma de autocensura que considera profundamente injusta.

"Y eso lo encuentro súper injusto. Por eso tengo que pensar mucho qué decir, porque en Chile es así, por el tono de voz que tengo, por cómo me visto o por lo que sea, es como que mi palabra no tuviera validez", cerró.

