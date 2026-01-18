La emotiva despedida de Máximo Menem Bolocco a su fallecida abuela: "Hasta siempre mi Roli"

18 en. 2026 - 09:11 hrs.

Conmoción generó en el mundo del espectáculo la muerte de Rose Marie Fonck Assler, madre de Cecilia y Diana Bolocco, a los 90 años de edad.

Además de sus hijas, quien también se vio afectado por su partida fue su nieto, Máximo Bolocco, retoño de la exMiss Universo. El joven utilizó sus redes sociales para despedir a su abuela.

"Hasta siempre mi Roli"

El influencer publicó dos emotivas fotografías a través de sus historias de Instagram. En ambas se le ve junto a Rose Marie, mientras ella está tendida en la camilla de la clínica.

En la primera imagen se ve al joven inclinado besando su mano, en donde también sostiene un rosario. Todo esto mientras su madre lo consuela ante el triste momento familiar. "Hasta siempre mi Roli", escribió.

En otra fotografía se logra notar al también hijo del exPresidente de Argentina, Carlos Menem, sosteniendo ambas manos de su abuela. Junto a ella puso un signo de infinito y un corazón blanco.

Instagram

Instagram

Todo sobre Máximo Bolocco