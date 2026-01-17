"Siempre estarás entre nosotros": La emotiva despedida de Cristián Sánchez a su suegra

17 en. 2026 - 20:05 hrs.

Un duro momento familiar viven Cecilia Bolocco y Diana Bolocco, tras la pérdida de su madre, Rose Marie Fonck, a los 90 años.

La noticia fue confirmada por Diana Bolocco, quien subió una fotografía en su cuenta de Instagram y escribió: "Vuela alto mamita adorada".

La emotiva despedida de Cristián Sánchez a su suegra

Como era de esperar, la publicación de Diana Bolocco tuvo cientos de comentarios de apoyo en este difícil momento, en los que muchos rostros de la televisión chilena le entregaron sus condolencias.

El conductor de televisión y esposo de Diana, Cristián Sánchez, le dedicó emotivas palabras a su suegra.

"Lola querida, siempre estarás entre nosotros con tu bondad y humor único", escribió el comunicador en la publicación de su esposa.

La madre del clan Bolocco se encontraba atravesando problemas de salud desde hace varios meses producto de un cáncer.

Rose Marie Fonck nació en 1935 y estaba casada con el empresario Enzo Bolocco Cintolesi, con quien tuvo cinco hijos: Cecilia, Juan Pablo, Rodrigo, Verónica y Diana.

