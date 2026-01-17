"Un abrazo con mucho amor para estos momentos tristes": Famosos reaccionan a la muerte de la mamá de Cecilia y Diana Bolocco

17 en. 2026 - 11:17 hrs.

Luego que se diera a conocer la muerte de Rose Marie Fonck, madre de Cecilia y Diana Bolocco, a los 90 años de edad, distintos famosos reaccionaron a la noticia y les manifestaron su pésame a ambas animadoras.

Fue así que conductores de televisión, periodistas y actores comentaron la publicación que hizo Diana en su cuenta de Instagram, en la que compartió una emotiva fotografía y escribió "Vuelta alto, mamita adorada".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diana Bolocco (@dianaboloccof)

"Ya está descansando en paz tu adorada madre"

Uno de los rostros que dedicó unas sentidas palabras fue precisamente el esposo de la animadora de CHV, Cristian Sánchez: "Lola querida, siempre estarás entre nosotros con tu bondad y humor único".

Otro fue el conductor de TVN y amigo de Diana, Eduardo Fuentes: "Un abrazo para ustedes. Es inevitable el dolor de la pérdida, pero sin duda prima la alegría de haber tenido ese portento de mamá en sus vidas".

Luis Jara también lamentó la muerte de Rose Marie Fonck, enviándole "mis condolencias de corazón a toda la familia", así como Eduardo de la Iglesia, quien le mandó "un abrazo inmenso" a Diana y "nuestras condolencias como familia".

Martín Cárcamo, amigo de la familia Bolocco, le mandó "un fuerte abrazo", además "cariño y fuerza" a toda el clan. "Ya está descansando en paz tu adorada madre", añadió.

Otros que se sumaron fueron Jordi Castell, enviándole un "abrazo fuerte para toda la familia", y la actriz Leonor Varela: "Amiga querida, lo siento mucho. Un abrazo con mucho amor para todos ustedes en estos momentos tristes".

"Un abrazo con todo cariño y respeto, querida Diana, para ti y toda tu familia", le escribió Francisco Saavedra, mientras que Julian Elfenbein le comentó: "Amiga querida, que Rose Marie descanse en paz. Bendiciones miles a ti, amiga, y a toda la familia. Como te dije a ti y anoche a Cecilia, estoy para ayudarles en lo que sea".