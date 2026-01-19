La emotiva despedida del hijo de Diana Bolocco a su fallecida abuela: "Fuiste realmente única"

19 en. 2026 - 09:51 hrs.

Múltiples mensajes de despedida y cariño recibió Rose Marie Fonck, madre de Cecilia y Diana Bolocco, quien falleció durante la madrugada del sábado a sus 90 años.

Uno de ellos fue el de Pedro Cisternas, hijo de Diana Boocco, que a través de redes sociales compartió una serie de fotografías con su abuela, junto a un emotivo mensaje.

"Fuiste realmente única"

Mediante una publicación en Instagram, el hijo mayor de la conductora de televisión escribió: "Rolita querida, qué regalo haberte tenido tan cerca durante toda mi vida. Fuiste realmente única".

"Los mejores recuerdos contigo, un abrazo al cielo", añadió en la publicación, acompañado de varias fotos familiares con su abuela fallecida.

Incluso, en algunas imágenes aparecía cuando era bebé junto a Rose Marie Fonck y su abuelo Enzo Bolocco.

Funeral

El funeral de Rose Marie Fonck se realizó el domingo en la Parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles, en Las Condes, donde asistieron todos los familiares de la mujer, incluyendo sus hijos, nietos y yernos, entre ellos Cristián Sánchez y Pepo Daire. También estaba Enzo Bolocco para entregarle el último adiós a su esposa.

Igualmente, asistieron otros famosos como Martín Cárcamo, Juan Pablo Queraltó, Felipe Izquierdo, Fernando Larraín y Sergio Arias, consignó Glamorama.

